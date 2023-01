De nouvelles images de Super Mario Bros. montrent un aperçu de Seth Rogen en Donkey Kong

Nintendo a lancé cette fin de semaine une courte vidéo renfermant de nouvelles images du fort attendu film d’animation Super Mario Bros. pour faire patienter les adeptes de l’univers du plus populaire plombier moustachu au monde.

On peut voir dans la séquence de 30 secondes un combat entre Mario, en costume de chat, et le vigoureux gorille Donkey Kong. On entend d’ailleurs pour la première fois la voix de l’interprète de ce dernier, l’acteur Seth Rogen.

Début du widget Twitter. Passer le widget? Fin du widget Twitter. Retour au début du widget?

Le film réalisé par Aaron Horvath et Michael Jelenic et cofinancé par Nintendo et les studios Universal doit sortir le 7 avril prochain en Amérique du Nord.

Plusieurs vedettes hollywoodiennes prêtent leur voix aux mythiques personnages du géant du jeu vidéo, dont Chris Pratt, qui incarnera Mario en anglais, et Anya Taylor-Joy (The Queen’s Gambit) dans le rôle de la Princesse Peach.

Il s’agit du premier film mettant en vedette le personnage de Nintendo depuis Super Mario Bros, en 1993. Ce film en prises de vues réelles basé sur le jeu vidéo avait été un échec, autant auprès de la critique que du public.