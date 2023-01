Mort de Tyre Nichols : le chef du SPVM condamne l’intervention policière

Divulguées par la police de Memphis, vendredi dernier en début de soirée, des images vidéo montrent sous différents angles l'intervention musclée des cinq policiers noirs. On voit la victime être tabassée pendant qu'on l'entend crier « maman! ».

Image extraite de la vidéo montrant l'arrestation de Tyre Nichols. Photo : Ville de Memphis

En tant que policier, je suis dévasté par ce drame. Je me suis battu toute ma carrière pour une police qui use de fermeté lorsque nécessaire, mais dans le respect de la dignité humaine , a déclaré par écrit le chef de police.

« Je tiens à offrir mes plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Tyre Nichols, mort tragiquement à la suite d’une intervention policière à Memphis, aux États-Unis. Je ne peux m’empêcher de penser à la profonde douleur qu’ils ressentent. » — Une citation de Fady Dagher, directeur du SPVM

Depuis trois jours, les réactions dans le milieu policier se sont succédé, et ce, jusqu'au Canada, pour condamner l'intervention policière qui ravive les tensions raciales avec la police aux États-Unis.

Des policiers retiennent un manifestant sur un véhicule de police, le jour de la diffusion d'une vidéo montrant des policiers en train de brutaliser Tyre Nichols. Photo : Reuters / EDUARDO MUNOZ

Plusieurs manifestations ont eu lieu dans des grandes villes pour dénoncer la mort du jeune homme de 29 ans.

Tous les policiers impliqués dans l'arrestation de Tyre Nichols ont été accusés de meurtre et ils font face à d'autres chefs d'accusation.

Lundi, on apprenait qu'un sixième policier est visé par l'enquête disciplinaire sur le passage à tabac de Tyre Nichols.

Une police qui ne met pas en péril, mais, au contraire, renforce le lien sacré qui doit l’unir à la population. Une police qui n’oublie pas pourquoi elle existe : protéger et servir. Protéger et servir la population, toute la population, toutes les populations. Voilà ce en quoi je crois et c’est mon engagement pour qu’une telle chose ne puisse pas se produire à Montréal , a ajouté le chef de police.

Ainsi, le directeur de la police de Montréal se range derrière la déclaration officielle de l'Association canadienne des chefs de police, qui a dénoncé « le recours excessif et inapproprié à la force » lors de l'arrestation de Tyre Nichols.

L'Association défend « un processus responsable et transparent qui oblige les agents à assumer les conséquences de leurs gestes et du tort infligé au bien-être de la communauté ».