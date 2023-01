Une étudiante à la recherche d’un logement lance un cri du cœur sur Facebook

L’étudiante à temps plein à l'université, qui cumule trois emplois à temps partiel, a publié un témoignage sur Facebook dimanche, qui a suscité beaucoup de réactions.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

Au moment de publier ce texte, sa publication avait été partagée plus de 325 fois.

Je suis revenue en région il y a deux ans pour être proche de ma famille et parce que j’avais des opportunités intéressantes de travail, mais là mes besoins évoluent et j'essaie de me trouver un autre logement. En ce moment, avec l’offre actuelle, c’est très difficile , confie-t-elle.

Dans sa publication, Shanna Maltais déplore entre autres le prix exorbitant des quelques logements à louer dans le secteur.

Le loyer moyen a augmenté de 5,6 % entre octobre 2021 et octobre 2022 au Québec. Selon la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), le prix moyen d’un logement à Sept-Îles a augmenté de 29 $ en un an, pour atteindre 721 $ par mois.

Shanna Maltais cumule trois emplois à temps partiel. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Félix Lebel

Les prix ne correspondent pas à une personne qui travaille au salaire minimum ou qui est aux études. L’un des gros problèmes est que les logements qui ont l’air beaux et qui ont l’air abordables sont souvent loués à la semaine aux travailleurs de l’extérieur , souligne Shanna Maltais.

« Le prix total d’un loyer pour les travailleurs est très cher. Donc, même si je voulais m'improviser travailleur, ça ne rentrerait pas dans mon budget, car ce n’est pas adapté à la classe moyenne. » — Une citation de Shanna Maltais, étudiante et locataire de Sept-Îles

Un logement, une denrée rare

Le vice-président de l’Association des propriétaires immobiliers de Sept-Îles et Port-Cartier, Christoph Boucar Diouf, admet avoir été touché par le témoignage de Shanna Maltais.

Christoph Boucar Diouf est vice-propriétaire des propriétaires immobiliers de Sept-Îles et Port-Cartier. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Oui, je suis propriétaire, mais j’ai aussi été locataire. Elle a raison, c’est très compliqué de se trouver un logement en ce moment , confirme-t-il.

« Par contre, il ne faut pas mettre tous les propriétaires dans le même panier. » — Une citation de Christoph Boucar Diouf, vice-président de l’Association des propriétaires immobiliers de Sept-Îles et Port-Cartier

Selon les statistiques de la SCHL , le taux d’inoccupation en 2022 à Sept-Îles est de 1,4 %, soit une baisse de logements disponibles par rapport à 2021.

Parfois, les logements n'ont même pas le temps d'être affichés sur Internet que tout le monde saute dessus à cause des grands besoins. Moi, je ne peux pas juger de la situation financière de tout le monde, mais pour les étudiants, si tu ne vis pas chez tes parents, tu n'as pas vraiment d'endroit où te loger , affirme Shanna Maltais.

Selon Christoph Boucar Diouf, la solution ne repose pas sur les épaules des propriétaires. Selon lui, l’heure est plutôt à la construction. Il faudrait faire comme à Montréal et Drummondville, c'est-à-dire construire des immeubles de 30 à 40 logements ici. On est capable, il faut juste que le gouvernement nous aide , déclare-t-il.

Ce dernier affirme que, pour régler le problème de la mairie, la MRC de Sept-Rivières et les grandes industries doivent s’unir.

Avec les informations de Laurence Vachon