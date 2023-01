Un robot capable de se liquéfier et de se reformer

Un microrobot composé de particules métalliques, capable de passer rapidement et réversiblement de l'état liquide à l'état solide, a été conçu par des ingénieurs américains et chinois.

La substance qui compose le robot (appelée magnetoactive phase transitional matter en anglais) est le résultat de l’intégration de particules magnétiques dans du gallium, un métal dont le point de fusion est très bas (29,8 °C) qui peut aussi conduire l'électricité. La présence de ces particules magnétiques permet à la substance non seulement de changer d’état rapidement, mais aussi de se déplacer.

Actuellement, les matériaux qui peuvent changer de phase dépendent de courants électriques ou de sources de chaleur externes pour induire la transformation solide-liquide.

Un autre avantage de la nouvelle substance : sa phase liquide est beaucoup plus fluide que les matériaux précédemment créés, dont les phases liquides sont beaucoup plus visqueuses.

Manipulé par des champs magnétiques, le robot retire un corps étranger d'un modèle d'estomac humain. Photo : MATTER/WANG/PAN

De nombreuses applications possibles

Cette substance pourrait un jour être utilisée pour joindre des composants électroniques ou assembler des pièces dans des endroits difficiles d'accès. Dans un contexte biomédical, elle pourrait éventuellement permettre de retirer des corps étrangers ou de livrer des médicaments dans l’estomac.

Dans leurs travaux publiés dans la revue Matter (Nouvelle fenêtre) (en anglais), l’ingénieur des matériaux Carmel Majidi, de l'Université Carnegie Mellon, aux États-Unis, et ses collègues chinois font la preuve de leur concept à l'aide d'expériences qui permettent de tester la mobilité et la résistance du matériau dans divers contextes. Ainsi, à l'aide d'un champ magnétique, les robots ont sauté par-dessus des fossés, ont escaladé des murs et se sont même divisés en deux pour déplacer ensemble d'autres objets avant de se rassembler.

Les chercheurs ont publié une vidéo dans laquelle un robot à la forme humaine se liquéfie pour passer à travers une grille, pour ensuite se remodeler pour reprendre sa forme initiale.

Inspirée de la nature

Si cette substance métallique semble tout droit sortir des films de science-fiction Terminator, ses créateurs ont pourtant trouvé leur inspiration d’un animal bien terrestre : le concombre de mer. Cet animal est capable de modifier la rigidité de ses tissus afin d'améliorer sa capacité de charge et de prévenir des dommages physiques causés par l'environnement.