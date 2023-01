Conflit entre Innus et Hurons-Wendat : un recours judiciaire déposé par Mashteuiatsh

Le conseil de bande de Mashteuiatsh met finalement sa menace à exécution et demande à Wendake par la voie des tribunaux des excuses et un dédommagement de 90 000 $ pour la réhabilitation des terrains qui auraient été vandalisés en juin dernier dans la réserve faunique des Laurentides.

Deux familles de la communauté innue avaient eu la permission du conseil de bande de Mashteuiatsh, au Lac-Saint-Jean, de construire des chalets sur un territoire qui fait l'objet d'un litige entre les deux nations.

Rappelons que Mashteuiatsh avait d’abord envoyé une mise en demeure.

Pour le conseil de bande, il n'est pas question d’avoir des négociations territoriales avec Wendake tant et aussi longtemps que des excuses et un dédommagement ne seront pas offerts.

Nous, c'est sûr que les conditions qu'on exige, c'est vraiment d'avoir des excuses, que la Nation huronne-wendat répare les torts qu'ils ont causés envers nos deux membres concernés et, finalement, à la suite de ces conditions-là, on s'attend à entreprendre un dialogue respectueux entre nos deux nations, comme on le faisait traditionnellement , a expliqué le conseiller aux droits et à la protection du territoire de Mashteuiatsh, Jonathan Gill-Verreault.

Mashteuiatsh ne déplore aucun autre incident du genre depuis les événements.

Claudie Paul, qui avait vu son terrain être vandalisé, estime que le conseil de bande n’avait d’autre choix que de déposer une poursuite.

Le conseil envoie quand même un signal clair que oui, on est là, on va protéger nos membres, on va protéger le droit d'occupation du territoire parce que les membres craignent aussi de venir s'installer, particulièrement dans la partie sud-ouest où moi, j'ai mon terrain , a-t-elle mentionné.

Le Conseil de la Nation huronne-wendat ne compte pas réagir en entrevue, mais pourrait envoyer un message à la communauté sur les réseaux sociaux au cours des prochaines heures.