Contrat de la GRC à Sinclair : Marco Mendicino interrogé en comité parlementaire

Le ministre fédéral de la Sécurité publique, Marco Mendicino, et deux hauts gradés de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) comparaissent cet après-midi à Ottawa devant le Comité permanent de l’industrie et de la technologie pour répondre aux questions des parlementaires sur l’octroi d’un contrat de télécommunications jugé sensible à la firme Sinclair Technologies, liée à une entreprise chinoise.