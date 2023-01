L’administration Marchand va aménager une zone piétonne à l’intérieur du Vieux-Québec durant une période de six semaines l’été prochain dans le cadre d’un projet-pilote destiné à identifier les meilleures façons de réduire, à long-terme, les différents inconvénients associés aux milliers de déplacements quotidiens motorisés dans le secteur.

La Ville de Québec cherche à identifier les meilleures façons de réduire, à long-terme, les différents inconvénients associés aux milliers de déplacements quotidiens motorisés dans le secteur.

La zone piétonne se situera à l’intérieur d’un périmètre délimité par la rue des Remparts au nord et à l’ouest, la rue de Buade, la côte de la Fabrique et la rue Saint-Jean au sud, et la côte du Palais à l’est.

Elle sera en vigueur du 4 juillet au 18 août, entre 11 h et minuit.

Aménagements prévus

Des portions de la rue Saint-Jean étaient réservés au piétons à l'été 2022 (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Guillaume Croteau-Langevin

La circulation automobile demeurera possible aux abords de la zone. Des mesures d’apaisement seront toutefois mis en place afin de limiter les inconvénients associés à la présence de véhicules motorisés.

Ainsi, la chaussée sera réduite temporairement sur la rue Saint-Louis au profit d’un élargissement des corridors piétonniers. De plus, les espaces de stationnement situés dans la côte de la Fabrique et la rue Saint-Jean (passé la Côte du Palais) seront retirés.

Enfin, les autobus touristiques, à l’exception de ceux desservant les hôtels, ne pourront plus circuler à l’intérieur du Vieux-Québec.

La zone de débarcadère de la place d’Armes sera déménagée dans le secteur de la Fontaine de Tourny. Ce déplacement était déjà prévu en raison de la fermeture, l’été prochain, de la rue de Buade engendrée par les travaux de réfection qui seront effectués sur la façade de la basilique-cathédrale Notre-Dame de Québec.

Des permis de circulation permanents seront émis aux résidents du secteur qui ont accès à un stationnement hors rue. Des permis temporaires pourront également être donnés aux propriétaires de véhicules devant faire des déplacements occasionnels.

Le projet-pilote va entraîner l'élimination temporaire de dix cases de stationnement qui pourront être réinstallées sur la rue des Remparts.

La mise en place du projet-pilote coûtera environ 100 000 $.

Plus de détails à venir...