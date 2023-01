Deux personnes arrêtées à Winnipeg en lien avec une trentaine d’entrées par effraction

La police de Winnipeg a arrêté deux personnes, le 25 janvier, à la suite d’un mandat d’entrée dans un complexe résidentiel, du premier bloc de la rue Furby. Cette opération policière a eu lieu après que près de 30 entrées par effractions dans des bâtiments résidentiels et commerciaux ont été rapportées entre mai 2022 et janvier 2023.

Cette intervention policière a été réalisée avec l’aide de l’Unité d’appui tactique, selon un communiqué de la police.

L'un des suspects est un homme de 31 ans, qui est accusé de 21 entrées par effraction. La deuxième personne arrêtée dans cette affaire est une femme de 32 ans, qui est accusée de 34 entrées par effraction.

Plus de 80 000 $ de biens, dont des ordinateurs, des appareils électroniques, des bicyclettes et des outils, ont été volés dans des casiers de rangement et dans des complexes résidentiels. Des dommages matériels d’une valeur de 250 000 $ ont été causés dans divers endroits à travers Winnipeg.

Les deux suspects arrêtés ont été placés en détention policière.

L’Unité des crimes contre les biens demande au public de rester vigilant et leur rappelle d’enregistrer les numéros de série de véhicules et de remorques ainsi que des appareils électroniques.