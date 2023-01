La construction de la Maison des aînés et alternative de Masson-Angers s’amorce

En octobre dernier, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais a présenté les plans de cet établissement qui doit accueillir 60 aînés et 12 adultes avec des besoins particuliers.

Chacune des 72 chambres sera munie d’une toilette et d’une douche adaptée. Celles-ci seront réparties en six unités de vie de 12 places chacune.

La réalisation d'une maison des aînés dans le secteur de la ville de Gatineau est une preuve tangible de cette volonté d'offrir des milieux de vie adaptés aux membres de nos familles, et j'en suis extrêmement fier , lance Mathieu Lacombe, député de Papineau et ministre responsable des régions de l’Outaouais et de l’Abitibi.

« Je suis persuadé que cette maison des aînés et alternative va leur offrir, à terme, des conditions de vie qui correspondent encore plus aux valeurs et aux désirs des personnes aînées et des adultes ayant des besoins spécifiques. » — Une citation de Mathieu Lacombe, député de Papineau et ministre responsable des régions de l’Outaouais et de l’Abitibi

Cela représente un investissement de près de 69 millions de dollars. Selon M. Lacombe, le budget et l'échéancier seront respectés.

Mathieu Lacombe a participé à la pelletée de terre officielle, de même que son collègue, Mathieu Lévesque, député de Chapleau. Photo : Radio-Canada

Interpellé sur le manque de place dans les Centres d'hébergement de soins de longue durée ( CHSLD) , M. Lacombe répond que divers projets sont en cours, dont l'agrandissement du CHSLD de Buckingham et la création de nouveaux milieux de vie inspirés des maisons des aînés. On va continuer le travail pour ajouter d'autres places , poursuit-il.

Notre gouvernement a promis de ne ménager aucun effort pour nos personnes aînées , indique Sonia Bélanger, la ministre déléguée à la Santé et aux Aînés, dans un communiqué diffusé lundi. Aujourd'hui, nous accomplissons un geste concret en ce sens , surenchérit-elle.

Dans l'objectif d'améliorer la qualité de vie de nos personnes aînées et des adultes ayant des besoins spécifiques, le gouvernement du Québec procède à la construction de plus de 3 480 places en maisons des aînés et alternatives sur l'ensemble du territoire, autant en développement qu'en reconstruction, grâce à des investissements de 2,8 milliards de dollars , peut-on lire dans le communiqué.

Avec les informations de Nathalie Tremblay