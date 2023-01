Les rats pullulent à Montréal

Ils peuvent atteindre 20 centimètres de long, soit la taille d’un petit chat : les rats sont de plus en plus nombreux dans les rues de Montréal. « On a remarqué qu’il y avait une recrudescence [...] depuis l’été passé », souligne l’exterminateur Nathaniel Leavey, en entrevue lundi à ICI RDI.

Pour tenter de reprendre le contrôle sur ces rongeurs, la Ville veut permettre de nouveau l’utilisation d’un produit chimique interdit depuis plusieurs mois. En fait, Montréal fait en partie marche arrière sur un règlement entré en vigueur le 1er janvier 2022, prévoyant l'interdiction d'une trentaine de pesticides, dont des rodenticides, des poisons à rats à base de diphacinone.

L’exterminateur, qui ne connaît pas encore les nouvelles modalités d’utilisation du produit, est néanmoins soulagé. C’est sûr que la réglementation, ça n’a pas aidé, parce qu’on peut offrir un moins grand contrôle avec les poisons. Au cours de la dernière année, M. Leavey a dû avoir recours aux pièges pour déloger les rats, moins efficaces et plus chronophages que le poison.

De plus, il estime que cette interdiction s’est fait sentir sur la facture de ses clients. C’est sûr que ça crée des dépenses de plus pour le client parce qu’au lieu de faire une visite par mois, on fait une visite par semaine , pour vérifier et réarmer les pièges. Le coût d'une visite peut varier entre 150 $ et 200 $.

« On a doublé, triplé les boîtes qui étaient présentes au bord des bâtiments, mais il y a des coûts attachés à ça. » — Une citation de Nathaniel Leavey, exterminateur

Pourquoi cette présence accrue de rats dans la métropole?

L’expert estime que les chantiers de construction ont contribué à la prolifération des rongeurs dans Montréal, leur donnant plus facilement accès au réseau d'égouts.

Les déchets ménagers dans les rues peuvent également avoir un impact sur la présence des rats, car la nourriture va les attirer. M. Leavey conseille d’ailleurs aux résidents de ne pas sortir leurs poubelles trop longtemps avant la collecte et d’utiliser des bacs, pour limiter les risques.

Enfin, les rats sont plus nombreux dans les quartiers les plus anciens de la ville, remarque M. Leavey, là où les égouts sont plus vieux et peuvent subir des bris.

Bon à savoir Si vous remarquez la présence de rats dans un parc, une rue ou tout autre lieu public, contactez le 311. Si des rats se trouvent dans votre logement, vous devez le signaler à votre propriétaire.

Au Québec, les municipalités ont le droit de réglementer l'utilisation de pesticides et produits chimiques sur leur territoire, pourvu qu'elles ne soient pas plus permissives que la province.