Michael Jackson sera incarné par son neveu dans un film biographique 

Lionsgate a annoncé la nouvelle lundi, confirmant l’implication de Graham King à titre de producteur, lui qui a également produit Bohemian Rhapsody, film biographique sur le groupe Queen et son chanteur, Freddie Mercury, et qui a remporté quatre Oscars en 2019.

Jaafar Jackson est le fils de Jermaine Jackson, frère de Michael Jackson qui a chanté et joué de la basse avec lui au sein des Jackson Five. Le jeune comédien de 26 ans, dont ce sera la première présence au grand écran, est également un passionné de musique. Il a lancé un premier simple, Got Me Singing, en 2019.

Le film sera réalisé par Antoine Fuqua, dont la feuille de route comprend plusieurs films à suspens et films d’action comme Tireur d’élite (Shooter), ainsi que Jour de formation (Training Day) et la saga Equalizer, avec Denzel Washington.

Un rôle sur mesure pour Jaafar Jackson, selon Graham King

J’ai rencontré Jaafar il y a deux ans, et j’ai été renversé par la façon dont il pouvait incarner de façon si organique l’esprit et la personnalité de Michael Jackson , a affirmé Graham King dans une déclaration.

C’était quelque chose de tellement puissant que, même après avoir fait des recherches dans le monde entier, il est devenu clair qu’il était la seule personne à pouvoir tenir le rôle.

Jaafar Jackson a de son côté affirmé sur Twitter qu’il était honoré de ramener l’histoire de son oncle Michael à la vie .

Michael est présenté comme un portrait biographique de la vedette de la pop, autorisé par sa famille. Il sera d’ailleurs produit avec la collaboration de sa succession. Les tournages doivent commencer cette année.