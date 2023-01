Le jeu Donjons et dragons désormais offert sous licence libre

Le populaire jeu de rôle médiéval fantastique Donjons et dragons (D&D) est finalement offert sous licence libre Creative Commons. Cette décision de Wizards of the Coast, l’éditeur du titre, met un point final à l’indignation concernant des changements qui étaient prévus aux conditions d’utilisation de la licence.

Jusqu’ici, la licence d’utilisation du jeu de Wizards of the Coast – une filiale de Hasbro – permettait à des entreprises indépendantes de concevoir une foule de produits dérivés (livres de sorts, jeux vidéo, tables virtuelles, etc.).

Toutefois, les nouveaux termes d’une mise à jour de la licence envoyée à ces créateurs et créatrices le mois dernier remettaient en question la poursuite des activités de ces entreprises tierces.

Elle aurait notamment obligé tous les créateurs et créatrices dont les recettes des produits dérivés étaient de plus de 750 000 dollars américains (1,2 million de dollars canadiens) à commencer à payer une redevance de 25 %, d’après le site spécialisé TechCrunch.

La communauté d’adeptes du jeu de rôle s’est mobilisée et a lancé une pétition qui a abondamment circulé en ligne. Plus de 77 000 personnes l’ont signée afin de pousser l’éditeur américain à faire marche arrière.

Virage à 180 degrés pour l’éditeur

Wizards of the Coast a finalement cédé, affirmant dans un billet de blogue avoir fait une erreur.

Résultat : les 403 pages du système de jeu de Donjons et dragons sont désormais libres de droits pour toute utilisation , une licence de Creative Commons qui ne peut être modifiée ou révoquée par l’éditeur, selon Kyle Brink, producteur général du jeu.

Dans un billet de blogue, il a précisé que son intention était d’abord de protéger l’expérience de jeu de D&D dans le futur , ce qui est toujours dans les plans, mais avec l’aide [de la communauté de fans] , a-t-il ajouté.

En octobre 2022, Wizards of the Coast estimait que plus de 50 millions de personnes sur la planète avaient joué à Donjons et dragons. L’éditeur américain est également derrière le jeu de cartes fantastique Magic: The Gathering, qui connaît lui aussi un succès monstre.