Après les départs, de nouveaux venus au Grand Marché de Québec

À la suite du départ de plusieurs commerçants cet automne, dont les Productions horticoles Demers et la boucherie Florent & Fils, la direction du Grand Marché accueillera de nouveaux venus au cours des prochaines semaines.

L’entreprise Les Macarons de Sophie ouvrira sa troisième succursale au Grand Marché. La propriétaire Sophie Bourlard, n’en est toutefois pas à sa première visite dans le nouveau marché puisque son entreprise est née dans l’incubateur alimentaire Mycélium, situé à la même adresse. Je suis la première à y avoir fait tourner les ronds de poêles et les fours , raconte-t-elle.

Loin d’être inquiétée par les départs qui ont secoué le Grand Marché en novembre, elle envisage l’ouverture de son kiosque comme un beau défi d'entrepreneuriat . Elle explique que la clientèle de l’endroit est déjà familière avec ses produits, puisqu'elle a tenu plusieurs ventes sporadiques au Marché.

Autre nouvelle venue: la pâtisserie d’inspiration new-yorkaise So Dominike Gourmandises, menée par l’ancienne candidate au Great Canadian Baking Show, Dominike Audet.

La pâtissière Dominike Audet ouvrira bientôt un kiosque au Grand Marché de Québec Photo : Radio-Canada / Philippe Kirouac

La Grand Marché bonifiera aussi son offre d’aliments préparés, avec l’installation au kiosque central de la La Dinette signée Laiterie Charlevoix. On pourra s’y procurer des repas à consommer sur place ou à emporter, mettant en valeur les produits de la laiterie. Cette dernière a d’ailleurs doublé sa superficie avant les fêtes.

Soulagement pour la direction

Pour Steve Ross, directeur général du Grand Marché, ce nouvel ajout vient répondre à un besoin de la clientèle.

Le côté prêt-à-manger qui amène des odeurs dans le marché était demandé dit-il.

Il est soulagé de pouvoir faire une annonce positive pour débuter l’année. Ça fait du bien , se réjouit-il.

Il admet lui-même qu’il y avait de la tourmente sur place en novembre dernier.

La Ville de Québec avait alors du voler au secours du Grand Marché de Québec en raison de difficultés financières. Dans les jours suivants, des commerçants avaient critiqué le faible achalandage et le coût des loyers, le prix élevé de certains produits avait aussi été pointé du doigt.

Steve Ross est directeur général du Grand Marché de Québec depuis juin 2022. Photo : Radio-Canada / Philippe Kirouac

Steve Ross est convaincu que c’est le début d’une autre façon de voir les choses au marché.

Dernièrement, de nouveaux rôles ont été attribués au sein de l’équipe de gestion, dont celui de responsable de l'expérience marchands , qui permet un suivi quotidien des besoins des commerçants.

Ça permet d'avoir toute cette cohésion-là et cet effet de coopérative, parce qu'on sait que le Grand Marché, c'est aussi la Coopérative des horticulteurs de Québec qui est en arrière au niveau de la gestion, dont il faut mettre plus de l'avant ce côté-là coopératif souligne-t-il.

Il précise que d’autres annonces seront faites dans les prochaines semaines. Elles devraient concerner l’offre de fruits et légumes frais et l'arrivée d’une nouvelle boucherie. Le Grand Marché entend aussi bonifier sa programmation événementielle, question d’attirer plus de gens sur place.