Crise du logement : toujours moins de locations disponibles à l’Î.-P.-É.

La situation concernant le logement continue de s'aggraver à l'Île-du-Prince-Édouard. Selon la Société canadienne d'hypothèque et de logement (SCHL), le taux d'inoccupation des logements locatifs est tombé à 0,8 % en 2022, contre 1,5 % l'année précédente.

Cette statistique provient de l'enquête annuelle de l'organisme sur marché locatif, qui montre que l'île est loin d'être un cas isolé. La vacance locative à l'échelle du pays atteint son plus bas niveau depuis 2001, à 1,9 %.

Selon Kelvin Ndoro, analyste principal à la SCHL , l'augmentation des prix et des taux hypothécaires poussent les jeunes à renoncer à l'achat d'un logement. C'est une pression supplémentaire sur le taux d'inoccupation - et à son tour, [il] augmente les prix de location , explique-t-il.

Kelvin Ndoro est analyste principal à la Société canadienne d'hypothèques et de logement. Photo : Gracieuseté Kelvin Ndoro

« Au Canada atlantique, nous avons des taux d'inoccupation parmi les plus bas. » — Une citation de Kelvin Ndoro, analyste principal à la SCHL

Certaines catégories d'appartements sont encore moins disponibles. Le taux d'inoccupation des appartements de trois chambres ou plus était de 0,5 % en 2022, et le rapport ne fait état d'aucune inoccupation pour les studios cette année-là.

Peu de logements, beaucoup d'immigrants

Matt Pelletier, chercheur en politiques publiques, pointe aussi du doigt le manque de constructions neuves. Il a coécrit un rapport remis au gouvernement insulaire dans le cadre des consultations budgétaires en cours.

La construction de logements n'a pas suivi le rythme de ces nouvelles familles, de ces nouvelles personnes qui cherchent à s'installer à l'Île-du-Prince-Édouard , explique-t-il.

« La construction record de logements ne suffit toujours pas à suivre la croissance [démographique] record. » — Une citation de Matt Pelletier, chercheur en politiques publiques

En 2022, 1266 nouvelles unités ont été mises sur le marché dans la province insulaire, de quoi loger 2900 personnes (avec une taille moyenne de 2,3 personnes par ménage). Dans le même temps, entre octobre 2021 et octobre 2022, 6300 nouveaux arrivants arrivaient à l'Île.

La situation s'était pourtant améliorée après le creux historique de 2018, lorsque le taux de vacance locative avait atteint 0,3 %.

En 2020, le ralentissement de la migration en raison de la pandémie de COVID-19, couplée à la construction de 3000 nouveaux logements, avait permis de faire remonter le taux d'inoccupation à 2,6 %.

La tendance s'est depuis inversée avec moins de logements construits pour plus de nouveaux arrivants.

Pour Matt Pelletier, la situation actuelle risque de pousser les jeunes à retarder la formation d'un foyer, avec des conséquences à long terme sur l'économie de l'île, sa démographie et son attractivité.

Des défis de recrutement pour les organismes francophones

Le manque de logements pousse aussi des organismes francophones à revoir leur stratégie de recrutement international. L'Association des centres de la petite enfance francophones invite chaque année des candidats à l'immigration à venir s'installer dans la province, pour travailler dans l'un de ses six centres.

Huit nouveaux employés doivent arriver de l'international d'ici juin, selon Yoan Rousseau, responsable du recrutement et de la rétention pour l'association.

« Je ne sais pas comment ça va se passer, mais je pense que ça va être très très compliqué. » — Une citation de Yoan Rousseau, responsable du recrutement pour l'association des centres de la petite enfance francophones de l'Île-du-Prince-Édouard

La prochaine personne qui arrive n'a pas réussi à trouver un logement pour sa famille. Elle est mariée avec un jeune enfant et elle va pour le moment partager son logement avec une nouvelle arrivante qui est arrivée l'année dernière et qui a une maison avec un peu plus de chambres , raconte Yoan Rousseau.

Selon lui, il est très compliqué à l'heure actuelle de trouver un logement familial à louer dans les zones les plus rurales.

Selon Yoan Rousseau, le coordonnateur au recrutement et à la rétention pour l’Association des centres de la petite enfance, l'organisme offre du soutien à ses nouveaux employés, mais la crise du logement complique leur vie. Photo : Gracieuseté de Angeline Herlory

Cela pousse l'association à renoncer à certains candidats, en fonction de leur composition familiale.

On doit maintenant faire attention à qui on invite, parce qu’on ne veut pas inviter des familles avec trop d'enfants, ce qui est dommage, car on n'est pas sûr de pouvoir les loger , explique Yoan Rousseau.

Mettre plusieurs enfants par chambre, organiser une colocation temporaire entre différents employés, payer des propriétaires pour garder une maison disponible en attendant l'arrivée de quelqu'un sont quelques-unes des solutions mises en œuvre pour pallier la crise.

Matt Pelletier, quant à lui, prévoit que l'écart entre le stock de logements disponibles et les besoins va continuer de se creuser, à moins de lancer la construction de 1800 unités par an pendant les dix prochaines années. Une solution qui devrait être combinée à un plan d'aménagement à l'échelle de la province et un investissement important dans le transport en commun.

Avec des informations de CBC.