Licenciement d’un policier de Chatham-Kent reconnu coupable d’agression sexuelle

L'agent Andrew Jaconelli a été reconnu coupable de sept des neuf chefs d'accusation de conduite déshonorante en août dernier.

Dans une décision datée du 20 janvier, un arbitre a ordonné son renvoi du service.

Selon la décision disciplinaire, l'agent Jaconelli a empoigné les fesses d'une collègue féminine pendant une fête de Noël en 2017. Il a également mis son bras autour d'une autre collègue et fait glisser une fléchette le long de son cou. Il a par ailleurs frappé un collègue masculin avec une fléchette.

À la suite de ces événements, il avait été accusé d'agression sexuelle et d'agression armée en décembre 2018. Deux ans plus tard, il avait été reconnu coupable d'agression sexuelle. Il avait alors reçu une absolution conditionnelle assortie d'une période de remise à l'essai de six mois. L'accusation d'agression armée avait par contre été abandonnée.

La décision note que M. Jaconelli souffre du syndrome de stress post-traumatique et que des témoins ont déclaré qu'il était ivre lors de la fête de Noël.

Dans sa plaidoirie, son avocat avait demandé à ce que son client soit rétrogradé plutôt que licencié.

Greg Walton, l'arbitre de la Police provinciale de l'Ontario qui a présidé l'affaire, a déclaré qu'il ne pensait pas qu'une sanction moins sévère que le congédiement puisse rétablir la confiance du public envers le service de police de Chatham-Kent .

Il a ordonné que M. Jaconelli soit licencié dans les sept jours, à moins qu'il ne démissionne au préalable.