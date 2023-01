Trois athlètes olympiques demandent la démission du PDG de Gymnastique Canada

Les gymnastes canadiens Kyle Keith Shewfelt, Rosannagh MacLennan et Ellie Black demandent la démission du président-directeur général (PDG) de Gymnastique Canada, Ian Moss, de même que du président du conseil d'administration de l'organisme, Jeffrey Thomson, dans la foulée d'allégations d'inconduites contre certains entraîneurs.

Les trois athlètes olympiques ont formulé cette demande au moyen d'une lettre adressée au conseil d'administration de Gymastique Canada en date du 27 janvier dernier, et dont Radio-Canada a obtenu copie lundi.

Nous avons perdu confiance dans le fait que Ian Moss et Jeffrey Thomson ont la capacité et la confiance de la communauté pour s'assurer que Gymnastique Canada traverse la crise actuelle , écrivent les trois athlètes.

« Ian [Moss] et Jeff [Thomson] ne sont pas parvenus à reconnaître l'ampleur des défis auxquels Gymnastique Canada est confronté, et n'ont assumé aucune responsabilité quant à l'état actuel du sport. » — Une citation de Extrait de la lettre signée par les trois gymnastes olympiques

Nous encourageons le conseil d'administration à prendre des mesures immédiates en retirant Jeff [Thomson] et Ian [Moss] de leurs rôles actuels et en commençant les recherches pour trouver un nouveau leadership.

En novembre dernier on apprenait notamment que M. Moss avait promu un entraîneur, Alex Bard, à l’un des postes les plus importants de l’organisation en 2018, et ce, malgré des plaintes à propos d'un comportement inapproprié.

Dans leur lettre, les athlètes évoquent un autre cas, celui de Christian Gallardo. L'entraîneur américain a été engagé par Gymnastique Canada pour prendre sous son aile l'équipe nationale féminine, et ce, malgré des allégations d'inconduites qui ont fait surface contre lui aux États-Unis.

Cette décision d'embauche a causé de grandes inquiétudes au sein de l'équipe , écrivent Kyle Keith Shewfelt, Rosannagh MacLennan et Ellie Black.

Au-delà de ces allégations et du climat toxique, les trois athlètes dénoncent de graves problèmes organisationnels : manque de transparence, manque de suivi des dossiers, difficulté d'attirer et de retenir le personnel même en ce qui concerne des rôles clés auprès des athlètes, etc.

