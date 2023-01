Des cyclistes demandent des pistes cyclables mieux déneigées à Québec

Des pistes cyclables mieux déneigées, et ouvertes durant quatre saisons ; c'est ce que réclament des centaines de citoyens de la Ville de Québec. Dans une lettre ouverte adressée au maire Bruno Marchand, les cyclistes demandent à la Capitale-Nationale de faire une « véritable place au vélo ».

Bien que la Ville de Québec possède 108 kilomètres de pistes déneigées ou damées, les signataires déplorent que ces tronçons quatre saisons soient discontinus et ne permettent pas de relier les différentes pistes , indique le porte-parole du groupe, Michaël Gosselin.

Parmi leurs demandes, ils souhaitent une piste déneigée reliant la basse-ville et la haute-ville. Il propose à cet effet de prioriser la côte de la Pente-Douce qui est un lien essentiel à sécuriser pour les cyclistes ainsi que l'escalier voisin du complexe artistique Méduse, entre la rue St-Vallier Est et la côte d’Abraham.

Trop de pistes damées

Tout en reprochant que certaines pistes quatre saisons soient mal déneigées, le groupe juge qu’une trop grande proportion des tronçons cyclables soit seulement damées et non déneigées. Dans les 108 km il y a peut-être 40 km qui sont non praticables pour un vélo utilitaire mais seulement récréatifs avec un vélo à pneus surdimensionnés.

L'une des deux pistes cyclables qui longent la rivière Saint-Charles devrait selon eux faire partie des liens qui devraient être complètement déneigés. Les cyclistes doivent donc utiliser des chemins alternatifs qui ne sont pas toujours sécuritaires déplore Michaël Gosselin.

M. Gosselin, qui est aussi président de l’atelier communautaire VéloCentrix, constate que de plus en plus de citoyens utilisent leur vélo en hiver pour se rendre au travail.

On essaie d’encourager à prendre la bicyclette l’hiver pour réduire la dépendance à l’auto, et pour des raisons de santé publique. dit-il.

Pistes utilitaires déneigées

Dans la lettre ouverte publiée dans le Journal de Québec lundi, les citoyens écrivent être pratiquement laissés à [eux]-mêmes malgré les promesses de la politique de viabilité hivernale adoptée il y a plus de deux ans par la Ville de Québec.

Pour développer les transports actifs à Québec, davantage de liens méritent d'être déneigés croient ces citoyens. (Photo d'archives) Photo : getty images/istockphoto / Canetti

Dans cette politique, la Ville indique que pour être déneigée, une voie cyclable doit être catégorisée utilitaire , c’est-à-dire, une voie par laquelle un cycliste accède à ses activités journalières à vélo.

Pour être déneigée, la voie doit aussi être entre autres conçue et configurée pour permettre le déneigement et comporter une infrastructure assurant une protection contre le gel pour les pistes cyclables hors chaussée.

Au moment d'écrire ces lignes, le conseiller municipal responsable de la mobilité active, Pierre-Luc Lachance, n'était pas disponible pour répondre à nos questions.