Le rappeur Loud tête d’affiche du premier Musique Fest de Rivière-du-Loup

Le rappeur Loud, les chanteurs Ludovick Bourgeois et Jonathan Roy ainsi que le duo 2Frères seront les têtes d’affiches du nouveau festival Musique Fest organisé du 15 au 17 juin au centre-ville de Rivière-du-Loup.

Les trois soirées musicales se dérouleront dans le stationnement du Centre Premier Tech.

L’organisme derrière ce nouveau festival, Shows Festifs, promet un premier festival musical d’importance en sol louperivois.

Ça fait plus d’un an qu’on y travaille , raconte le président du conseil d’administration du Musique Fest, Steeve Drapeau. Ça démangeait les gens du comité qu’on a formé de doter Rivière-du-Loup d’un festival qui se respecte et redonner de la fierté aux gens de la place.

M. Drapeau souhaite créer un buzz et quelque chose qui va durer dans le temps .

La formation Taktika, le duo Pierre Berger et Richard Sirois ainsi que LBA BAND sont d’autres artistes qui participeront à ce premier Musique Fest.

Pour la durée du festival, la rue Frontenac sera partiellement fermée à la circulation, prévient l’organisation de l’évènement.

Avec les informations de Patrick Bergeron