La sécurité dans les transports en commun est aussi une préoccupation dans le Nord

Le directeur général de la Ville de Thunder Bay, Norm Gale, plaide pour davantage de financement pour les soins de santé mentale et les services sociaux pour s’attaquer aux causes de la violence dans les transports en commun.

M. Gale affirme que davantage de soutien de la province est nécessaire et que la Ville continuera ses efforts de lobbying auprès du gouvernement.

« Nous savons que les transports en commun sont utilisés par des personnes itinérantes pour trouver refuge, surtout pendant les mois d’hiver — cela montre les lacunes du filet social. » — Une citation de Norm Gale, directeur général de la Ville de Thunder Bay

Le directeur général souligne que les causes de la violence sont nombreuses et complexes.

C'est aussi ce qu'affirme John Di Nino, président du Syndicat uni du transport.

Son syndicat souhaite la création d’un groupe de travail national pour éliminer la violence dans les transports publics, après une escalade des incidents.

Il croit que davantage de présence policière peut être dissuasive, mais ajoute qu'il faut s'attaquer aux raisons qui causent les incidents, que ce soit la crise du logement, les gens en difficulté économique... Il faut regarder pourquoi ces incidents se produisent et ce qu'on peut faire pour corriger ça.

Une série d'événements violents se sont déroulés dans les transports publics de la Commission de transport de Toronto depuis le début de l'année. Photo : Radio-Canada / Evan Mitsui

Même son de cloche du côté de la maire de Timmins, Michelle Boileau. On sait qu’on fait face à des défis socio-économiques à Timmins comme dans la plupart des autres municipalités en province.

Elle rappelle qu’un plan sur la sécurité et le bien-être a été adopté en 2022, qui comprend une augmentation des services d'information et de sensibilisation. On est en train de renforcer notre capacité pour les services communautaires.

C’est préoccupant , affirme Mme Boileau au sujet de la violence dans des autobus un peu partout au pays.

« C’est sûr que les incidents à Timmins ne sont pas de la même nature qu’à Toronto ou dans les autres grands centres urbains. » — Une citation de Michelle Boileau, maire de Timmins

Le conseil municipal de Timmins a récemment approuvé l’embauche d’un agent de sécurité pour sa gare routière au centre-ville.

Nous avons choisi d’embaucher une firme de sécurité, c’est plutôt pour assurer non seulement la sécurité, mais aussi un environnement sain pour nos employés et les usagers , explique la maire.

Elle ajoute que la mesure vise surtout à empêcher la flânerie et la consommation d’alcool à la gare routière. C’était moins en réponse à des incidents qui ont eu lieu, mais plutôt en prévention.

Elle ajoute que certains employés avaient fait part d’un sentiment d’insécurité lorsqu'ils travaillaient seuls à la gare routière à certains moments de la journée.

Des groupes de travail locaux qui cherchent des solutions

Thunder Bay a récemment mis sur pied un tel groupe de travail, au niveau local, qui comprend des représentants de Thunder Bay Transit.

Même s’il n’y a pas de statistiques disponibles sur les incidents à Thunder Bay, M. Gale explique que la question de la sécurité est un sujet de discussion régulier lors des réunions du comité de santé et sécurité de la Ville.

Du côté du Grand Sudbury, le directeur des services de transport en commun, Brendan Adair touche du bois . Il affirme qu’il n’y a pas eu d’augmentation du nombre d’incidents récemment, comme on peut le constater ailleurs au pays.

Un groupe de travail sur la sécurité dans les transports en commun du Grand Sudbury existe par ailleurs depuis 2013, explique M. Adair.

Sans pouvoir partager des statistiques, le directeur des services de transport en commun dit que la majorité des quelque 15 000 usagers quotidiens sont respectueux et courtois.

Il précise qu’il y a occasionnellement des altercations verbales, par exemple des usagers qui crient des grossièretés aux conducteurs.

Nos agents municipaux chargés de l'application des règlements municipaux réagissent très bien et sont formés pour désamorcer ces situations. Nous avons une excellente collaboration avec la police du Grand Sudbury.

M. Adair note que la présence régulière d'agents municipaux en uniforme dans les véhicules a un effet apaisant et sécurisant.

Des employés de la Ville en uniforme sont aussi régulièrement présents à la gare routière du centre-ville de Sudbury. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Zacharie Routhier

Il admet que le Grand Sudbury n’est pas immunisé contre les incidents violents. Nous sommes à la recherche de solutions de dissuasion.

Le directeur des services de transport en commun donne en exemple les caméras installées dans les autobus et les barrières vitrées pour les conducteurs.

Cette dernière initiative, rejetée il y a une dizaine d'années, a été réévaluée après qu'un conducteur ait été agressé au couteau en mai 2017.

Avec les informations de Kris Ketonen de CBC et de Bienvenu Senga