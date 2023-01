Trevor Noah fébrile à quelques jours de son retour à l’animation des Grammy

La soirée de remise des prix Grammy aura lieu dimanche prochain à Los Angeles, avec des prestations fort attendues de grandes vedettes de la pop, dont Bad Bunny, Sam Smith et Lizzo. L’animateur pour une troisième année consécutive, l’humoriste Trevor Noah, est confiant, mais fébrile.

La nervosité est toujours présente parce qu’on se tient devant certains des meilleurs artistes au monde , remarque Trevor Noah, en entrevue avec l’Associated Press.

Il s’attend toutefois à ce que ses efforts diligents pour préparer la soirée lui permettent de passer à travers sans trop de difficultés. La nervosité, ça fait partie de mon métier.

Le producteur exécutif du gala, Ben Winston, est bien heureux que Trevor Noah ait accepté de l’animer à nouveau. J’étais soulagé que Trevor revienne, parce que ça rend mon travail plus facile et agréable. L’animateur sait s’adapter aux imprévus, et il est particulièrement doué pour improviser, selon le producteur.

Chaque année, je remarque que je développe un rapport différent avec les gens dans la salle, explique Trevor Noah. Ça signifie que je peux faire un peu plus de blagues sans que les gens sentent que je m’acharne sur eux.

Les nominations

La reine de la pop actuelle, Beyoncé, part favorite de la soirée avec neuf nominations, dont celles pour les prestigieux prix de l’album et de la chanson de l’année.

Le rappeur Kendrick Lamar est second avec huit mentions, puis suivent la diva Adele et la chanteuse country Brandie Carlile, en lice dans sept catégories.

Parmi les artistes du Canada qui figurent dans les nominations, on trouve Yannick Nézet-Séguin, Kaytranada, Arcade Fire et Xavier Dolan.

Le chef d’orchestre Yannick Nézet-Séguin a cinq nominations, et le producteur et DJ montréalais Kaytranada, qui a signé un doublé aux prix Grammy l’année dernière, pourrait ajouter une troisième statuette à sa collection.

La remise de prix sera diffusée sur CBS et par le biais de la plateforme Paramount+ à compter de 20 h, heure de l’Est, le dimanche 5 février.