Le Pays de la Sagouine après Viola Léger veut continuer à faire vivre son personnage

La Sagouine, ce personnage littéraire créé par l’auteure Antonine Maillet, a longtemps collé à la peau de Viola Léger. Pendant 50 ans, elle l'a interprétée avant de se retirer de la vie publique en 2017 à la suite d’un accident vasculaire cérébral.

Le Pays de la Sagouine se dresse sur l'Île-aux-Puces, à Bouctouche, au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

Le Pays de la Sagouine, une importante attraction touristique du sud-est du Nouveau-Brunswick, veut lui rendre hommage en continuant notamment à faire vivre ce personnage que Viola Léger n'aurait pas voulu voir disparaître, selon Monique Poirier, codirectrice générale et artistique du Pays de la Sagouine au cours d’une entrevue accordée lundi au Téléjournal Acadie.

La responsabilité qu’on a, c’est de bien préparer la suite , dit-elle.

Des clins d'oeil à Viola Léger

Depuis que Viola Léger avait arrêté de jouer la Sagouine, le parc présentait une série intitulée Clins d’œil à la Sagouine. D’autres personnages faisaient vivre les monologues de la Sagouine adaptés par Geneviève Tremblay.

On peut par exemple entendre Séraphine qui fait le recensement ou Pierrot qui fait la loterie, [...] Ben à Bélonie et Mélodie qui font les bancs d’église. Ça permet au public de découvrir ou de redécouvrir les textes de la Sagouine. Ça nous permet de garder ce personnage-là vivant d’une façon en général par le biais de ces autres personnages. Ça nous permet d’explorer un peu les textes sans avoir à mettre ce poids-là sur une comédienne pour le moment , explique Monique Poirier.

Monique Poirier est codirectrice générale et artistique du Pays de la Sagouine. Photo : Radio-Canada

Le Pays de la Sagouine compte présenter d’autres clins d’œil à la Sagouine l’été prochain. Il va y avoir de nouveaux textes. Il va y avoir des personnages du Pays qui ne faisaient pas de clins d’œil à la Sagouine et qui vont en faire , fait entendre Mme Poirier.

Réflexion sur un nouvel hommage à Viola Léger

Le Pays de la Sagouine réfléchit aussi à d’autres possibilités d’hommages pour la prochaine saison.

« Mais c’est sûr que dans les prochains mois, dans la saison estivale 2023, on va vouloir marquer de façon précise le départ de Viola, lui rendre hommage d’une façon quelconque, mais là on est dans une réflexion parce qu’on veut bien préparer ça, » — Une citation de Monique Poirier, codirectrice générale et artistique du Pays de la Sagouine

Le Pays de la Sagouine présente chaque été des enregistrements en haute définition de Viola Léger qui interprète des monologues de la Sagouine. Il réfléchit à la possibilité d’en faire plus avec ces enregistrements.

Quand on est ouvert, on a un mini-cinéma où les gens peuvent aller les visionner. Donc, ça, ça existe déjà. On a la possibilité de se servir de ces vidéos, de ces enregistrements, à d'autres fins. On va évaluer comment si on veut s’en servir différemment à d’autres lieux ou à d’autres moments sur le site.

Pas de nouvelle comédienne en 2023

Il serait manifestement difficile de remplacer Viola Léger dans le rôle de ce personnage qu’elle a incarné si longtemps, et le moment n’est pas encore venu de le faire.

Maintenant, à savoir comment et à quel moment on entreprendrait la démarche d’aller chercher une comédienne qui pourrait commencer à faire ça, je pense qu'on a besoin de faire attention de faire en sorte que le temps soit bon pour cette nouvelle comédienne-là , explique Mme Poirier en ajoutant que ce ne sera pas en 2023.

Tout de suite, ce qu’on a besoin, c’est de se rappeler à quel point on a été chanceux d’avoir Viola Léger, à quel point on a été chanceux que soit elle qui incarne ce personnage , conclut la codirectrice générale et artistique du Pays de la Sagouine.

Avec des informations du Téléjournal Acadie