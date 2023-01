Convoi des camionneurs : un rapport accable la Ville et la police pour leur inaction

Occupation, violence et abandon, violation du droit de la personne et mobilisation de la communauté sont les points forts du rapport de la Commission populaire d’Ottawa ( CPO ) sur le convoi des camionneurs à Ottawa.

La première partie de ce rapport a été présentée lundi, au Centre de santé communautaire de Centretown.

Pendant ces travaux qui ont duré quatre mois, la CPO a entendu les témoignages de 200 personnes, des résidents marqués par le convoi, mais aussi quelques-uns favorables à ce rassemblement.

Le mandat de la Commission consistait à fournir aux résidents un espace pour partager leurs expériences de l’impact que le convoi a eu sur leur vie et leurs moyens de subsistance et de formuler des recommandations quant aux mesures qui permettraient d’éviter ou de minimiser le risque d’une épreuve similaire à l’avenir.

Les résidents se sont sentis abandonnés

Le rapport souligne qu’il ne fait aucun doute que l’organisation du convoi a eu un impact émotionnel, physique et mental sur les populations.

Les gens se sont sentis abonnés par les autorités de la Ville, notamment par la police, selon la Commission. Pendant que les camionneurs s’installaient dans la ville, des policiers ont été vus en train de rire et de faire des photos avec les membres et les sympathisants du convoi. Cette attitude a créé chez la population le sentiment qu’elle n’était pas importante. De plus, il était presque impossible pour les gens d’obtenir des informations fiables émanant des autorités de la Ville, souligne le rapport.

Monia Mazigh, commissaire, prend la parole entourée de trois collègues, lors de la conférence de presse de la Commission populaire d'Ottawa sur l'occupation par le convoi de camionneurs, lundi matin. Photo : Radio-Canada / Mateo Garcia-Tremblay

Les gens avaient peur

La violence qui a accompagné le convoi était à la fois dans les rues d’Ottawa et dans les cœurs des résidants, disent les commissaires. Les autorités, notamment la police, la Ville et les différents ordres de gouvernement n’ont rien fait pour l’arrêter, et cela a duré trois semaines. La communauté ne s’est jamais sentie en sécurité, indique-t-on dans le rapport.

« La communication était mauvaise et les gens avaient tellement peur. Cela n’aurait pas dû se produire. Nous devons tirer les leçons de cette expérience. Nous devons écouter les personnes qui l’ont vécue. Nous devons apporter des changements afin de ne pas revivre une telle situation. » — Une citation de Sheldon Kiishkens Ross McGregor, Première Nation Kitigan Zibi Anishinabeg

Plusieurs personnes, pour se protéger, ont été contraintes de s’enfermer dans leur résidence ou de quitter le quartier lorsque cela était possible. Les personnes vulnérables ou les plus à risque d’abus ont été encore plus affectées par cette situation. Ces personnes ne pouvaient plus se déplacer, puisque le service Para Transpo - essentiel à leur mobilité - a été partiellement ou entièrement annulé, réduisant ainsi leur capacité de mobilité avec toutes ces conséquences, illustrent les commissaires.

Selon la Commission, ce rapport est la première partie de ses travaux portant principalement sur l’expérience des résidents en lien avec le convoi.

La deuxième partie qui sera disponible fin mars portera sur les recommandations.