Une expérience olfactive autour de l’œuvre de Riopelle au MNBAQ

Cette œuvre sensorielle sera conçue par le sommelier et créateur d’harmonies François Chartier, et son Chartier World Lab.

En entrevue à l’émission Pénélope, il explique qu’elle sera installée au sommet du futur pavillon dédié au peintre, où trônera L’Hommage à Rosa Luxemburg: La toile va être en 340 degrés, le cercle va être ouvert à un certain endroit pour avoir une vue sur le fleuve .

La cohabitation de La Rosa et de l'expérience olfactive permettra d'offrir aux visiteurs une appréciation différente de l'œuvre. On pourra aller au-delà de ce qu’on voit et de ce qu’on ressent (...) en plongeant à travers le merveilleux monde des arômes , se réjouit le directeur général du musée, Jean-Luc Murray, dans un communiqué.

Une plongée dans l’atelier de Riopelle

Pour permettre aux visiteurs de se rapprocher le plus possible de l'œuvre de Riopelle, François Chartier s'est rendu dans l’atelier du peintre décédé en 2002.

François Chartier mène depuis la fin des années 1980 une quête aromatique de compréhension de l’impact des arômes dans notre quotidien, plus précisément dans l’univers de la gastronomie, des vins et de différentes boissons. Photo : Radio-Canada

Il a pu s'imprégner du lieu, sentir, voir, toucher ce qui s’y trouve toujours.

« Huguette Vachon, l’ex-épouse de Jean-Paul, m’a donné la permission de repartir avec de la peinture, de l'acrylique, des feutres, des bonbonnes aérosol, qu’on est en train d’analyser au laboratoire pour sortir les molécules aromatiques dominantes. » — Une citation de François Chartier

Ce projet tient particulièrement à cœur à François Chartier, puisqu’il a connu Jean-Paul Riopelle au début de sa carrière de sommelier. Il travaillait alors au Bistro à Champlain, fréquenté par le peintre: Huguette et Jean-Paul m’invitaient à table et me racontaient toutes sortes d’histoires , se souvient-il.

L’expert des arômes a déjà mis au point une expérience similaire au Musée Picasso Barcelona, en Espagne. Dans le cadre de l’exposition La cuisine de Picasso, présentée en 2018, le québécois avait réinterprété 10 tableaux avec les odeurs.

Pour Jean-Luc Murray, directeur général du MNBAQ, ce nouveau bâtiment deviendra «la pierre angulaire» de tout le complexe muséal afin de mieux relier les différents pavillons entre eux. Photo : Gracieuseté : Ville de Québec

J’ai choisi dix œuvres de Picasso et j’ai réinterprété les œuvres avec les arômes. On a créé un diffuseur aromatique personnel avec Sony Musique , explique-t-il.

Les visiteurs pouvaient alors sentir les bouteilles de cava, ou les mousseux espagnols peints par l’artiste comme s’ils étaient devant eux.

Le public pourra vivre cette expérience olfactive dès l’ouverture de l’Espace Riopelle, à la fin 2025 ou au début 2026.

