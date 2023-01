Les employés de la Ville de Rouyn-Noranda manifestent devant l’hôtel de ville

Les cols bleus et les cols blancs sont en négociation pour renouveler leur contrat de travail, qui est échu depuis le 31 décembre 2021 .

L’enjeu des clauses salariales est important, on n'arrive pas à s’entendre. Il y a aussi des enjeux d’horaire dans certains groupes : on veut une meilleure conciliation travail-famille. On veut s’assurer que les gens qui travaillent à la Ville de Rouyn-Noranda ont envie d’y rester. Juste dans les deux dernières semaines, il y a au moins 7 personnes qui ont démissionné parce qu’elles trouvent mieux ailleurs. Il faut trouver une façon de garder l’expertise à l’interne, surtout dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre , soutient la conseillère syndicale au Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), Geneviève Carrier.

Les employés de la Ville avaient stationné les véhicules près du lieu de la manifestation. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Luneau

Les négociations se déroulent dans un contexte particulier, alors que l’inflation met de la pression sur les finances de la ville. Les citoyens ont d’ailleurs vu leur compte de taxes monter de près de 7 % cette année.

« On est très conscients que ce que tout ce qu’on demande est directement lié au budget municipal et nécessairement au taux d’imposition des citoyens, par contre, à mon humble avis, il faut arrêter de voir la fonction municipale comme une dépense, il faut aussi le voir comme un investissement aux services à la population » — Une citation de Geneviève Carrier, conseillère syndicale au Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP)

Vers une grève des employés municipaux ?

La conseillère syndicale au Syndicat canadien de la fonction publique, Geneviève Carrier. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Boualem Hadjouti

Les unités syndicales représentant les cols bleus et les cols blancs se sont munies d’un mandat de grève l’automne dernier.

Est-ce qu’on est à minuit moins une ? Je vais dire moins 2 peut-être , illustre la conseillère syndicale au SCFP .

En cas de grève, les cols bleus devraient maintenir certains services essentiels, comme le déneigement et le traitement de l’eau potable et des eaux usées.

Les cols blancs, par contre, n’ont pas l’obligation de maintenir des services.