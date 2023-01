Décriminalisation des drogues illicites : la Colombie-Britannique est-elle prête?

Le projet pilote, approuvé par Santé Canada, est d'une durée de trois ans et fera en sorte que les adultes trouvés en possession de petites quantités d'opioïdes, de cocaïne, de métamphétamine ou de MDMA ne soient pas arrêtés ou ne fassent pas face à des accusations. Ces drogues demeurent toutefois illégales et la vente reste interdite.

En conférence de presse, lundi, la ministre de la Santé mentale et des Dépendances de la Colombie-Britannique, Jennifer Whiteside, a précisé que les deux tiers des 9000 policiers de la province ont reçu à ce jour une formation sur la décriminalisation et sur les ressources qu'ils peuvent offrir aux personnes en possession de moins de 2,5 grammes de drogues illicites.

Plutôt que d'être traités comme des criminels, ils seront traités avec soins et compassion (...) ils recevront de l'information, explique la ministre Whiteside.

Pour préparer la décriminalisation, la Colombie-Britannique affirme avoir notamment embauché du personnel de liaison entre la police et les services de santé et investi dans des programmes de réduction des méfaits.

La ministre de la Santé mentale et des Dépendances, Jennifer Whiteside, ajoute qu'une campagne d'éducation publique sera également lancée sur la décriminalisation.

La province en situation d'urgence sanitaire

Le projet pilote en vigueur dès mardi vise à faire face à la crise des surdoses dans la province, qui a forcé Victoria à déclencher l'état d'urgence sanitaire en 2016.

L'équivalent de 360 lits pour adultes et adolescents ont ainsi été ajoutés au cours des 5 dernières années et de nouveaux centres de soins d'urgence spécialisé en santé mentale et dépendances ont ouvert leurs portes.

Dans son dernier budget, la province a également annoncé 430 millions de dollars en investissement au cours des trois prochaines années pour enrayer la crise.

Une étroite collaboration entre la province et le fédéral

Durant le projet pilote, Ottawa et Victoria travailleront en étroite collaboration pour évaluer et surveiller l’exemption et s’assurer que la décriminalisation donne les résultats escomptés sans qu'il y ait de conséquences imprévues.

Pour sauver des vies, nous devons faire des changements de politique audacieux, cela inclut la réduction des risques, ce que nos détracteurs dénoncent, a déclaré la ministre fédérale de la Santé mentale et des Dépendances, Carolyn Bennett, en conférence de presse à Vancouver.

« Avec cette exemption, nous espérons réduire la stigmatisation et aider davantage de personnes à aller chercher des traitements qui peuvent sauver leurs vies. (...) Comme nous le savons, il n'y a pas de traitement possible pour une personne morte. » — Une citation de Carolyn Bennett, ministre fédérale de la Santé mentale et des Dépendances

La police et les spécialistes en santé optimistes

À la veille de la mise en place du projet pilote sur la décriminalisation en Colombie-Britannique, la Chef adjointe Fiona Wilson, vice-présidente de l’Association des chefs de police de la Colombie-Britannique, rappelle que les policiers travaillent de pair avec la province depuis longtemps sur la réduction des méfaits, par exemple l'ouverture du centre d’injection supervisé il y a 20 ans.

Maintenant (avec la décriminalisation) nous pourrons nous concentrer sur ceux qui font le plus de tort, comme ceux qui vendent des substances toxiques, affirme-t-elle.

Le Dr Brian Conway, directeur médical au Centre des maladies infectieuses de Vancouver, est quant à lui prudent. “Décriminaliser, ça ne règle pas le problème, c'est quand même des gens très vulnérables qui ont une insécurité de logement, insécurité financière, soit une insécurité d'alimentation, dit-il. Ce sont ces choses-là qu'il faut adresser.”

Les membres des Premières Nations continuent d’être touchés de façon disproportionnée par la crise des drogues toxiques, souligne pour sa part le Dr Nel Wieman, médecin-chef par intérim de la Régie de la santé des Premières Nations.

Les membres des Premières Nations font face à des stéréotypes, au racisme et à la discrimination, y compris dans le système de soins de santé et dans l’appareil judiciaire. La décriminalisation aidera à atténuer la stigmatisation et la honte et à réduire les répercussions négatives d’accusations au criminel , dit-il.

Les verts et les libéraux demandent plus

Par voie de communiqué, les libéraux de la Colombie-Britannique accusent le gouvernement d’être mal préparé.

Les efforts de réduction des risques tels que la décriminalisation ne constituent qu'une partie de l'approche globale nécessaire pour aider à mettre fin à cette crise qui continue de faire six morts par jour , explique la critique en matière de santé mentale et dépendances Elenore Sturko. Non seulement le NPD n'est pas prêt à déployer cette politique non éprouvée, mais au cours des cinq dernières années, il n'a pas non plus mis l'accent sur la mise en œuvre et le financement de programmes de prévention, de rétablissement et de traitement.

« Les personnes souffrant de dépendance doivent pouvoir accéder immédiatement aux services dont elles ont besoin quand elles en ont besoin, et cela ne se produit pas sous la direction du NPD de David Eby. » — Une citation de Elenore Sturko, députée du Parti libéral de la Colombie-Britannique

Le Parti vert demande quant à lui que le prochain budget provincial du 28 février puisse inclure des fonds pour la réduction des méfaits, l'approvisionnement sûr et des services en santé mentale et en dépendance.

Sa chef, Sonia Furstenau, soutient que les municipalités ont plus de questions que de réponses face à cette mesure et n'ont pas d'argent pour appuyer sa mise en vigueur.