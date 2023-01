Remaniement ministériel: Heather Stefanson promeut de nouveaux visages avant les élections

Élus l'an dernier, Obby Khan (Fort Whyte) et Kevin Klein (Kirkfield Park) font leur entrée au gouvernement. Obby Khan remplace Andrew Smith comme ministre du Sport, de la Culture et du Patrimoine, ministre responsable de la Société du Centre du centenaire du Manitoba et ministre responsable de Voyage Manitoba.

Kevin Klein, lui, prend la place de Jeff Wharton comme ministre de l’Environnement, du Climat et des Parcs et ministre responsable de la Société pour l'efficacité énergétique au Manitoba.

Janice-Morley Lecomte (Rivière-Seine) et James Teitsma (Radisson) intègrent aussi le nouveau cabinet respectivement comme ministre de la Santé mentale et du Mieux-être de la communauté et comme ministre de la Protection du consommateur et des Services gouvernementaux, responsable de la Commission de la fonction publique.

Eileen Clarke (Agassiz) redevient ministre de la Réconciliation avec les peuples autochtones. Elle avait quitté ce poste après un différend avec le premier ministre Brian Pallister. L’annonce de son retour à ce siège a été accueillie par des applaudissements particulièrement prononcés, lors de la cérémonie lundi.

Dans un communiqué, la première ministre Heather Stefanson soutient que ce nouveau cabinet crée un équilibre entre des nouveaux venus et l’expérience.

J’ai confiance que ce cabinet s’attaquera rapidement aux défis changeants du Manitoba, alors que nous travaillons à guérir nos soins de santé, rendre la vie plus abordable, rendre nos rues plus sécuritaires et faire croître notre économie et nos communautés , dit-elle

Les autres changements au cabinet provincial, en bref: Janice-Morley Lecomte (Rivière-Seine) remplace Sarah Guillemard comme ministre de la Santé mentale et du Mieux-être de la communauté.

Cliff Cullen (Spruce Woods) remplace Cameron Friesen comme ministre des Finances et ministre responsable d'Hydro-Manitoba, et reste vice-premier ministre.

James Teitsma (Radisson) remplace Reg Helwer comme ministre de la Protection du consommateur et des Services gouvernementaux, ministre responsable de la Commission de la fonction publique.

Jeff Wharton (Rivière-Rouge_nord) remplace Cliff Cullen comme ministre du Développement économique, de l’Investissement et du Commerce.

Andrew Smith (Lagimodière) remplace Eileen Clarke comme ministre des Relations avec les municipalités et reste ministre responsable de la Société manitobaine des alcools et des loteries.

Sarah Guillemard (Fort Richmond) remplace Jon Reyes comme ministre de l'Éducation postsecondaire, du Développement des compétences.

Jon Reyes (Waverley) devient ministre du Travail et de l'Immigration, ce qui regroupe l’un de ses anciens ministères et l’un des dossiers de Reg Helwer.

Le communiqué note que le député de Borderland Josh Guenter sera l’adjoint législatif au Finances, et qu’il jouera un rôle intégral dans le processus de consultation budgétaire.

Une succession de départs

Ce remaniement ministériel intervient après les départs annoncés de plusieurs ministres clés du gouvernement progressiste-conservateur, à quelques mois des élections qui doivent avoir lieu au plus tard le 3 octobre.

Le ministre des Finances Cameron Friesen, le premier ministre adjoint Cliff Cullen, la ministre des Relations avec les municipalités, Eileen Clarke et Alan Lagimodiere, le ministre de la Réconciliation avec les peuples autochtones et des Relations avec le Nord et des Ressources naturelles et du Développement du Nord, ont tous annoncé qu’ils quittaient la politique provinciale.

M. Friesen a annoncé la semaine dernière qu’il souhaitait remplacer Candice Bergen comme député fédéral de Portage-Lisgar.

Environ un tiers des 36 conservateurs élus en 2019 ont démissionné ou annoncé qu'ils ne brigueraient pas d'autre mandat.