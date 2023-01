Un incendie force la fermeture temporaire du Centre préscolaire bilingue de Rimouski

Vers 17 h dimanche, une cinquantaine de pompiers se sont rendus sur les lieux pour combattre les flammes qui ont d’abord débuté dans l'enseigne de la garderie privée pour ensuite se propager dans l'entretoit de l'immeuble.

La garderie privée a subi des dommages importants. Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

Le Centre préscolaire bilingue de Rimouski a subi des dommages importants, relate la directrice Geneviève Pageau. Ce qu’on sait pour le moment, c’est qu’il y a des dégâts d’eau à l’intérieur et des dommages causés par la fumée , indique-t-elle.

Toutefois, Geneviève Pageau affirme que son équipe et elle travaillent à rechercher des solutions afin de reprendre les activités du centre le plus rapidement possible.

« Cette semaine, nous évaluons la situation et nous établissons un plan de match pour la suite. » — Une citation de Geneviève Pageau, directrice du Centre préscolaire bilingue de Rimouski.

Malgré les circonstances, Mme Pageau reste tout de même positive. On a tellement une belle communauté de parents, on les a avertis hier et ils nous disaient qu’ils étaient là pour nous et prêts à aider , raconte-t-elle.

Le Centre préscolaire bilingue de Rimouski est fréquenté par 26 enfants de trois à cinq ans.

Un logement situé à proximité a aussi été endommagé. Aucune personne n'a été blessée, selon le service incendie de Rimouski.

L'incendie a finalement été maîtrisé vers minuit 30.

Avec les informations de Isabelle Damphousse