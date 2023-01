Compteurs d’eau : des volontaires recherchés à Trois-Rivières

La Ville précise que les volontaires n’auront pas à débourser d’argent. Trois-Rivières prend en charge l’installation et la surveillance du compteur d’eau et de l’antenne de télécommunication , peut-on lire.

Aucun employé de la Ville ne se déplacera chez les gens à la suite de l'installation du compteur, car la lecture des données se fera à distance.

Les propriétaires auront accès aux données grâce à un logiciel en ligne .

La Ville mesurera aussi la consommation d’eau d’entreprises et d’institutions. Quatre-vingt-dix compteurs d’eau seront installés dans des établissements industriels, commerciaux et institutionnels du territoire d’ici le 1er septembre 2025. Ces compteurs viendront s’ajouter à ceux déjà implantés dans 70 institutions et entreprises sur le territoire de Trois-Rivières depuis 2019 , avait indiqué la Ville plus tôt ce mois-ci.

Une cible à atteindre

En vertu de la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable adoptée par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), les Municipalités doivent diminuer leur consommation d’eau potable de 20 % d’ici 2025.

« À Trois-Rivières, la consommation résidentielle doit passer à 220 litres d’eau par personne par jour d’ici le 1er septembre 2025. En 2021, la consommation moyenne s’est chiffrée à 263 litres d’eau par personne par jour. » — Une citation de Extrait du communiqué de la Ville de Trois-Rivières

Actuellement, en l’absence de compteurs résidentiels, la consommation résidentielle ne peut qu’être estimée. L’installation de ces compteurs va nous permettre de connaître les habitudes de consommation des gens selon le secteur et le type d’immeuble , indique le directeur de l'aménagement et du développement durable Dominic Thibeault, par voie de communiqué.

Les personnes intéressées à recevoir un compteur d’eau doivent remplir un formulaire en ligne sur le site de la Ville. L’installation de 380 compteurs d’eau dans le secteur résidentiel se fera d’ici le 1er septembre 2025.