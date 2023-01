Québec achètera trois traversiers électriques rechargeables

La ministre des Transports et de la Mobilité durable annonce un investissement de 191,5 M $ pour l'acquisition de trois traversiers électriques rechargeables qui devraient assurer le service de traverse de L'Isle-aux-Coudres et de Sorel-Tracy.

La livraison du premier navire est prévue pour 2029 et la mise en service pour 2030.

L’ajout de ces trois traversiers permettra à la STQ de mieux remplir sa mission et d’utiliser les navires présentement en fonction à la traverse de Sorel-Tracy et à celle de L’Isle-aux-Coudres comme navires de relève dans ses autres traverses. L’organisation pourra ainsi offrir plus de prévisibilité et de polyvalence à l’ensemble de sa clientèle , estime la Société des traversiers du Québec.

Le processus d'appel d'offres sera lancé sous peu. Le contrat devrait être signé d'ici 2026, selon la ministre Geneviève Guilbault.

Technologie éprouvée

Les trois traversiers devraient être identiques afin de diminuer les couts d'entretien et faciliter le déplacement de la main-d'œuvre pour opérer les navires.

Les trois nouveaux bateaux devraient permettre à la STQ de diminuer de 3 M $ leur budget annuel pour opérer leur flotte.

Les navires électriques sont une technologie éprouvée en Europe, selon Greta Bédard, présidente-directrice générale par intérim de la Société des traversiers.

« En Norvège, il y a plus de 60 traversiers électriques qui sont en opération actuellement. La technologie est également utilisée au Canada. Des armateurs majeurs comme B.C Ferries ont déjà fait l'acquisition de six nouveaux traversiers électriques. Le ministère des Transports de l'Ontario en a fait construire deux très récemment. » — Une citation de Greta Bédard, présidente-directrice générale par intérim de la Société des traversiers

Le projet s'accompagne de deux projets majeurs pour moderniser les infrastructures des deux traverses. Ces deux projets, selon le gouvernement, sont à l'étape du dossier d'opportunité.

Un nouveau traversier devrait être prêt en 2022, selon le gouvernement de la Colombie-Britannique, et électrifié d'ici 2030. Photo : Gouvernement de la Colombie-Briannique

Diminuer les GES

L'annonce doit permettre de diminuer les GES de la province. Jusqu'ici, la STQ possède 22 navires, dont trois avec une technologie de gaz GNL, une énergie de transition.

Pour un navire électrique [...], on parle d'une réduction annuelle de 4450 tonnes de CO2 se réjouit la ministre Guilbault. Ça équivaut a environ 1000 voitures de moins sur les routes pour chacun des navires qu'on va acquérir .

Traverses

La fiabilité de la traverse entre L'Isle-aux-Coudres et Saint-Joseph-de-la-Rive a été la cible de nombreuses critiques dans les dernières années.

Geneviève Guilbault. Photo : Radio-Canada

Les dernières années ont démontré la nécessité d’investir dans l’entretien et l’achat de nouveaux équipements afin d’assurer le meilleur service possible dans chacune de ses traverses , indique la STQ.

Il s'agit d'ailleurs de l'essence même du projet : obtenir une plus grande polyvalence opérationnelle pour palier aux imprévues , ajoute Greta Bédard.

