La demande augmente, dit un groupe qui vient en aide aux femmes noires enceintes à Calgary

L’organisation à but non lucratif Hands Lifting Hearts, qui aide les femmes noires et leurs enfants dans le besoin à s'installer à Calgary, affirme que la demande pour des services orientés vers les personnes noires augmente.

Clare Jagunna, la directrice de l'organisation charitable religieuse, et une petite équipe de bénévoles aident depuis 2021 les nouvelles arrivantes noires à prendre leurs marques dans la ville.

Cependant, de plus en plus d’Africains s'installent en Alberta. Ils constituent une part de plus en plus importante de la population provinciale, selon le recensement de 2021 publié par Statistique Canada.

On me dit "j'ai ce couple qui vient, ou cette femme qui vient, pouvez-vous l’aider?", et j'ai aidé des Nigérians, des Ghanéens, des Kenyans et des gens du Sénégal, et d'autres communautés.

L’organisation, qui existe grâce à la générosité des Calgariens, a besoin de financement public pour, entre autres, acheter de l’essence et de la nourriture pour bébé.

En effet, les femmes enceintes noires peuvent recevoir de l'aide durant toute leur grossesse et jusqu'après l’accouchement.

La dizaine de bénévoles peuvent les conduire à leur rendez-vous médical, les aider à préparer des repas ou encore s’occuper du bébé pour que la nouvelle mère puisse se reposer.

Nous nous sommes rendu compte que les nouveaux arrivants sont probablement seuls avec très peu d'informations. Nous devons les intégrer dans la communauté pour qu'ils s'installent bien et qu'ils fassent du Canada leur nouveau foyer , dit Clare Jagunna, elle-même originaire du Nigeria.

Hands Lifting Hearts aide aussi les femmes noires à trouver un logement, du travail, et les mettre en relation avec des services de santé mentale et médicale dont elles ont besoin lorsqu’elles tombent enceinte.

« Parfois, nous les mettons en contact avec des médecins de leur pays d'origine, pour qu'elles se sentent à l'aise. Lorsqu'elles voient quelqu'un de la même couleur de peau qui parle la même langue, elles sont capables de mieux communiquer » — Une citation de Clare Jagunna, directrice, Hands Lifting Hearts

L’une des mères, Chinwe Achebe, est émue par le soutien qu’elle a reçu lorsqu’elle est arrivée enceinte du Nigeria, il y a quatre ans.

C’était très dur. Ce n’était pas drôle d’être une nouvelle maman dans un nouveau pays , se souvient-elle.

L’organisation, qui a aidé une trentaine de femmes enceintes durant ces deux dernières années, compte demander du financement aux gouvernements, dit Clare Juganna.

Avec des informations de Dan McGarvey