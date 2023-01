Attention aux avis frauduleux de personnes disparues

L’agent Gavin Moore, à l’Île-du-Prince-Édouard, explique que les fraudeurs espèrent que leurs publications du genre soient partagées à grande échelle. Ils s’en servent pour converser avec les gens en privé dans l’espoir de trouver un moyen de les arnaquer.

Les fraudeurs essaient constamment d’en apprendre davantage au sujet de leurs victimes. Ils ont un grand nombre de scénarios, d’histoires et de stratagèmes qu’ils peuvent essayer. Plus un fraudeur interagit avec une personne, plus il a d’occasions d’utiliser un plan, un scénario ou une histoire qui fonctionne , explique Gavin Moore.

Les services policiers prennent les cas de personnes portées disparues au sérieux. M. Moore recommande aux gens qui voient des avis de personnes disparues de toujours vérifier en ligne si un service policier l’a bel et bien annoncé.

Si aucun service policier ni organe de presse n’a signalé la disparition de la personne en question, il faut s’en méfier, explique le policier. Il conseille aux gens de ne pas partager ce genre de publication.

Si vous partagez ces publications, vous donnez plus d’occasions aux fraudeurs de trouver des victimes , souligne Gavin Moore.

Alors, s’il vous plaît, ne partagez aucun de ces messages à moins d’avoir une confirmation qu’ils sont véridiques , ajoute-t-il.