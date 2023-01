Le sort du site de consommation et de traitement dans les mains des élus de Windsor

Le conseiller du quartier 3 Renaldo Agostino veut que le conseil fasse marche arrière sur le projet et qu'il retire son soutien au site choisi en mai dernier au 101, rue Wyandotte Est à l'angle de la rue Goyeau, en face de l'entrée du tunnel entre Windsor et Détroit.

Renaldo Agostino, nouvellement élu au conseil municipal, affirme que l'amélioration de la sécurité au centre-ville fera partie de ses priorités. (Archives) Photo : Jason Viau/CBC

Si M. Agostino reconnaît la nécessité d'un tel site, il conteste le choix de l'emplacement en raison de la présence de commerces aux alentours. Il demande à l'administration municipale et au bureau de santé publique régional de proposer d'autres options pour fournir le service, notamment de l'inclure dans un refuge pour sans-abris et de proposer une unité mobile.

Le projet reçoit toutefois l'appui de nombreux membres de la communauté. Au moins trois conseillers - Fabio Costante, Jim Morrison et Kieran McKenzie - ont déjà déclaré qu'ils voteraient contre la motion.

Au cours de la fin de semaine, un groupe de leaders religieux a écrit une lettre ouverte aux conseillers pour leur demander de ne pas soutenir la motion. La lettre souligne que le projet a déjà été approuvé démocratiquement par le conseil municipal précédent.

Nous pensons qu'il s'agit d'un service d'assistance vitale et qu'il ne devrait pas être retardé pour quelque raison que ce soit , souligne la lettre signée par une trentaine de chefs de communautés religieuses locales.

Le conseiller municipal et président du conseil de santé régional Fabio Costante estime que la communauté a été beaucoup consultée et qu'il est tant que le projet aille de l'avant. (Archives) Photo : CBC/Dale Molnar

Une pétition a par ailleurs été lancée par l'organisme Pozitive Pathways demandant au conseil de maintenir le cap sur le site choisi.

La motion proposée n'est pas une question de bonne gouvernance ou de dialogue continu sur l'endroit où recevoir des services, mais une action ouvertement hostile envers les personnes atteintes de toxicomanie qui ont besoin d'être connectées à la prévention des surdoses, au soutien, à l'éducation, au traitement et aux soins de compassion AUJOURD'HUI ! , peut-on lire sur le site change.org où la pétition a été publiée.

Lundi midi, elle avait reçu 965 signatures.

Un projet très étudié

Selon le nouveau président du conseil de santé régional et conseiller du quartier 2, Fabio Costante, le site a été choisi à la suite d'un processus solide qui a duré quatre ans, au cours duquel plus de 3000 interactions avec des résidents, des commerçants et d'autres membres de la communauté ont eu lieu.

Il rejette aussi l'idée d'installer le site de consommation et de traitement dans un refuge pour sans-abris soulignant que la toxicomanie est un enjeu de société, et non de classe sociale.

Elle peut venir de n'importe quel milieu, de n'importe quelle famille, de n'importe quelle classe économique, et donc le fait d'avoir une installation autonome représente cela et leur donne un environnement sûr et un environnement plus accueillant à choisir , a-t-il souligné vendredi en conférence de presse.

Le maire de Tecumseh, Gary McNamara, ancien président du conseil de santé, indique de son côté que plus de 700 000 $ ont déjà été investis dans le projet.

Le choix du bureau de santé s'était d'abord porté sur le 628 rue Goyau à Windsor. Photo : CBC/Dale Molnar

En 2021, le bureau de santé publique avait mené des consultations publiques pour évaluer la possibilité d'ouvrir un site de consommation et de traitement au 101, rue Wyandotte Est ou au 628, rue Goyeau.

Sans avis clair du public, le bureau de santé avait choisi la rue Goyeau, mais le projet n'a pu y aboutir et c'est le site de la rue Wyandotte qui a finalement été retenu.

En mai 2022, le conseil municipal a adopté une motion à 6 voix contre 5 visant à soutenir les demandes du bureau de santé publique auprès des échelons supérieurs du gouvernement.

Un avenir incertain

Pour Fabio Costante, si la motion est adoptée, elle pourrait mettre en péril l'avenir du centre, tout au moins dans l'immédiat.

Même dans le scénario où elle ne tue pas le projet, mais le retarde, nous ne pouvons pas nous permettre de retarder davantage ce projet , a-t-il déclaré vendredi.

Selon le bureau de santé, le site, qui est actuellement en construction, pourrait ouvrir ses portes dès la fin du mois de mars.

Il attend encore l'approbation des gouvernements fédéral et provincial.

La réunion du conseil municipal doit commencer à 16 h.

Avec des informations de CBC