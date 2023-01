Des parcs qui se font attendre sur le plateau McCrea à Sherbrooke

Pour les résidents du plateau McCrea, il est impossible de glisser ou encore de patiner à proximité de leur résidence. La conseillère municipale du district du Carrefour, Fernanda Luz, déplore que ce quartier, prisé et déjà fort habité, n'ait pas encore d'installations pour permettre aux citoyens de profiter au maximum de leur environnement extérieur.

Le parc, c'est une infrastructure comme un trottoir ou une rue. Ce n'est pas normal qu'on arrive à 900 ménages sans avoir un parc de voisinage , dénonce-t-elle.

Pour le moment, les familles doivent se rendent à vélo ou en voiture dans les parcs avoisinants. Un des points de vente du secteur, c'est le partage avec la nature et l'aspect familial du secteur. Effectivement, on s'attendait à ce que ce soit plus rapide que ça , témoigne une résidente du quartier, Marie-Hélène Perras.

C'est vraiment un certain handicap, non seulement pour nous les adultes, mais aussi pour les enfants , ajoute un autre résident, Moussa Djibrillou.

La Ville de Sherbrooke affirme travailler de concert avec le promoteur pour offrir un parc aux familles. La réglementation de base c'est toujours un 10 % qui doit être cédé à la Ville pour des fins de parcs quand il y a un nouveau développement comme ça. Par contre il n'y a pas de restriction en termes de temps. Souvent c'est ça qui arrive, c'est que le parc ne nous ait pas cédé au tout début d'un développement , explique la présidente de la Commission de l'aménagement du territoire, Geneviève La Roche.

Cette dernière précise que la commission souhaite toutefois revoir les critères pour raccourcir les délais. Pour vraiment s'assurer que quand on ouvre un nouveau quartier. Il y a aussi un milieu de vie complet qui se crée.

Au téléphone, le groupe Custeau a réitéré son intention de réaliser les parcs prévus dans les premières phases du projet cette année.

