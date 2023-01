L’absence de neige en Nouvelle-Écosse nuit à certaines entreprises

Les gens utilisent peu leur souffleuse et leur motoneige. Les amateurs de sports d’hiver espèrent plus de neige. Le tourisme hivernal fonctionne au ralenti.

David Mackley, propriétaire du magasin Mackley Equipment à Blacketts Lake, estime que ses ventes de souffleuses ont diminué d’environ 15 % comparativement à celles des 35 années précédentes.

Selon lui, un grand pourcentage de consommateurs vendent leur souffleuse pour acheter une génératrice. Il attribue cela à l’expérience des pannes de courant provoquées par la tempête Fiona l’automne dernier.

Les ventes de motoneiges diminuent

Les entreprises qui vendent des motoneiges constatent aussi un changement chez les consommateurs.

Jeff Hawkins, directeur des ventes de Cabot Powersports, près de Sydney River, affirme que les ventes de motoneiges plongent tandis que les ventes de véhicules tout-terrain (VTT) et de motos hors route se portent très bien.

Vous pouvez conduire un VTT , même une moto hors route, sur la plupart des sentiers forestiers , explique M. Hawkins. Il ajoute que personne n’achète un traîneau ou une souffleuse lorsqu’il pleut et qu’il fait 10 degrés Celsius.

Les motoneigistes circulent habituellement sur les sentiers de la mi-décembre à la mi-avril, mais il n’y a pas encore suffisamment de neige pour cela en ce moment, explique Clifford Aucoin, le président du Club de motoneige Cabot, à Sydney.

Clifford Aucoin, président du Club de motoneige Cabot. Photo : Radio-Canada / Emily Latimer

M. Aucoin estime que la saison de la motoneige commencera cinq semaines plus tard que d’habitude cette saison. Des gens qui comptaient aller au Cap-Breton pour faire de la motoneige en janvier ont annulé leur séjour. Par conséquent, des motels, des stations-service et des restaurants à Wreck Cove, Chéticamp, Margaree et Whycocomagh perdent des revenus, explique-t-il.

Des sentiers insuffisamment enneigés

Les sentiers du centre de ski de fond et de raquette North Highlands Nordic, à Cape North, n’ont que très peu de neige ces temps-ci. Il attend d’en recevoir davantage pour ouvrir officiellement ses portes.

Nous dépendons complètement de dame Nature pour cela. Nous essayons de rester positifs, mais nous avons des difficultés parce que cela prend du temps à démarrer , souligne Katie Fougere, responsable de la location des skis.

L’an dernier, l’organisme sans but lucratif a ouvert ses sentiers le 9 janvier. Mme Fougere estime que le manque de neige en janvier est de plus en plus courant en raison du changement climatique.

Entre-temps, le centre North Highlands Nordic adapte au manque de neige ses programmes offerts aux jeunes et aux personnes âgées.

Katie Fougere espère que cet hiver sera exceptionnel et qu’il y aura plus de neige dans les prochaines années.