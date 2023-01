La friperie de Chicoutimi de Groupe Coderr fait peau neuve

Les travaux lui permettront de gagner de l’espace et ainsi mieux répondre aux besoins de la clientèle.

Le directeur général adjoint, Dave Gosselin, a expliqué que les travaux sont nécessaires en raison d’une hausse importante de l’achalandage et des besoins croissants en matière de formation.

C’est une entreprise-école où on forme des gens qui sont éloignés du marché du travail , a-t-il mis en contexte, en entrevue à l’émission C’est jamais pareil.

Les participants, une douzaine par cohorte, obtiennent un diplôme au terme d’une formation de six mois. Les points de service sont ouverts à l’ensemble de la population.

« On agrandit par en dedans. On va ajouter de l’espace pour les vêtements. L’entrepôt sera réaménagé. Il faut optimiser par l’intérieur, on n’a pas le choix. »