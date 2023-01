Chefferie du Parti libéral de l’Ontario : le député Yasir Naqvi y songe « sérieusement »

Invité au micro de l’émission Ottawa Morning, il a expliqué que le gouvernement actuel, piloté par le premier ministre Doug Ford, et le portrait actuel de la province sont les principales raisons de son intérêt.

Je suis vraiment préoccupé par l’état de notre système de santé publique et de notre système d’éducation publique , a-t-il expliqué.

Selon le député libéral fédéral, nous assistons à un chaos complet dans le système .

Yasir Naqvi a déjà consacré plus d’une décennie de sa vie aux libéraux ontariens. Il a été élu dans Ottawa-Centre en 2007, et il a été réélu à deux reprises, en 2011 et en 2014, avant d’être battu par le néo-démocrate Joel Harden, en 2018.

Il a fait le saut sur la scène politique fédérale aux dernières élections fédérales, succédant à Catherine McKenna dans ses fonctions de député d’Ottawa-Centre.

Reconstruire le parti

Actuellement, les libéraux de l’Ontario ne comptent que huit députés à Queen’s Park.

M. Naqvi a mentionné que son entourage l’a encouragé à se présenter afin de reconstruire le Parti libéral de l’Ontario, qui n’a plus de chef depuis la démission de Steven Del Duca au terme de la soirée électorale du 2 juin 2022. En attendant, le député d’Ottawa-Sud, John Fraser, assure l’intérim.

« Il s’agit de s’assurer que l’Ontario reste un leader au Canada et il y a une grande occasion de le faire. » — Une citation de Yasir Naqvi, député libéral fédéral

Voyons la réalité en face : ce n’est pas un travail facile. Comme vous savez, mon parti provincial a connu deux élections très difficiles.