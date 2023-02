Appels menaçants : les écoles de Steinbach et Kleefeld rouvrent lundi

La Division scolaire de Hanover annonce la réouverture, lundi, de ses écoles à Steinbach et Kleefeld aux élèves et au personnel, après une série d’appels menaçants qui ont forcé la fermeture par précaution de sept de ses établissements , vendredi.

Dans un courriel envoyé aux parents et publié sur le site web de la Division scolaire de Hanover dimanche soir, la surintendante, Shelley Amos indique que toutes les classes et tous les itinéraires d'autobus fonctionneront comme prévu .

Les autorités scolaires informent que les élèves pourraient remarquer une certaine présence de la GRC dans les écoles pour continuer à fournir du soutien .

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) au Manitoba travaille avec la police américaine et Interpol, une organisation policière internationale, dans cette affaire.