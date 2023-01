Une récompense pour 84 élèves de Sherbrooke

Pour le 22e Gala des Bravos, qui récompense les élèves des différentes écoles de la région de Sherbrooke, 84 trophées ont été remis à des jeunes qui se distinguent par leur engagement et leur excellence académique. D'autres élèves ont offert des numéros artistiques.

C’est dans une salle Maurice O’Bready remplie d’élèves que la cérémonie a eu lieu. Des élèves comme Émy Legris qui se sont distingués au cours de l'année scolaire.

Émy fait partie des Copains Lecteurs depuis deux ans à l'Écollectif. Passionnée de lecture, elle s’applique à transmettre sa passion. On va chercher la personne qu'on va aider pour le temps lecture [...] La personne lit une page, je lis une page et je peux un peu l'aider pour la fluidité et des trucs comme ça , explique-t-elle.

Émy Legris (au centre) a reçu un Bravo pour son implication. Photo : Radio-Canada

Recevoir une distinction permet de récompenser ses efforts. Ça m'encourage, déclare Émy Legris. On dirait que ça me tente encore plus de faire ça, de continuer à aider les gens.

Sa mère se dit très fière d’elle. Ça les sort des tablettes, évidemment, et ça crée aussi de beaux liens entre les niveaux scolaires et ça fait une belle dynamique à l'école.

Au total, 84 élèves ont reçu un Bravo. Parmi ces 84 élèves, Élysia Desranleau, âgée de 11 ans. Je vais dans la classe ressources et je les aide à lire, à apprendre à lire, détaille-t-elle. Je les aide à lire en leur disant les mots qu'ils ne comprennent pas.

Son père n'en revient pas de voir sa fille aussi impliquée. C’est un sentiment incroyable pour un parent , assure-t-il.

Cette tradition continue chaque année depuis 22 ans, selon le directeur du service des communications du Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke, Donald Landry.

D’après le reportage de Jean Arel.