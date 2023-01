Ottawa et Gatineau commémorent les 6 ans de l’attentat à la mosquée de Québec

Six ans après l’attentat terroriste qui est survenu à la grande mosquée de Québec et dans lequel six personnes ont été abattues pendant que 19 autres ont été blessées, les plaies sont encore vives au sein de la communauté musulmane. Une conférence et une vigile ont eu lieu à Ottawa et Gatineau afin de sensibiliser la population sur l’islamophobie et le racisme.