Nouvelle vague de vols de motoneiges en Mauricie : appel à la vigilance

Une motoneige a été volée à Saint-Paulin samedi. Cet incident fait suite à d'autres vols la fin de semaine dernière. Seulement à Saint-Alexis-des-Monts, trois pourvoiries ont été victimes des voleurs. Au total, une remorque et quatre motoneiges avaient alors été dérobées.

Les vols ont été perpétrés pendant que les propriétaires des véhicules étaient partis manger ou dormir, de jour, de soir comme de nuit. Un vol de camion dans une pourvoirie de Saint-Alexis-des-Monts est également survenu le 15 janvier. Ces vols ne sont pas habituels dans ce secteur, indique la Sûreté du Québec.

C'est une situation exceptionnelle, jamais le secteur n'a été touché par un tel phénomène, croit le président du Club de motoneige Mastigouche, Claude Hamelin.

Il y a eu une bonne vague de vols qui ont été ciblés dans les commerces de la région. Pour nous, c’est pas mal nouveau. Il y a eu des vols éparpillés, un peu partout. De cette ampleur, ça semble être un réseau qui a ciblé la région , se désole-t-il.

Par ailleurs, les policiers ont eu à l’œil les motoneigistes de la Mauricie cette fin de semaine à l'occasion de la première opération nationale concertée ciblant les motoneigistes.

C’est de s’assurer que les gens sont conformes avec la loi sur les véhicules hors route. C’est certain que les principales causes de collisions à motoneige, on parle de conduite avec vitesse excessive, de conduite imprudente et la capacité de conduite affaiblie par l’alcool, la drogue ou une combinaison des deux , explique Carl Soucy, coordonnateur récréotouristique à la Sûreté du Québec.

Au Québec, l'an dernier, 24 personnes sont décédées dans un accident de motoneige. La Mauricie est la région où l’on rapporte le plus de collisions mortelles.

