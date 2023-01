Le controversé Jordan Peterson réagit aux critiques qui entourent sa venue à Ottawa

Dans une lettre ouverte adressée aux Sénateurs d’Ottawa, au Centre Canadian Tire et à la Creative Artists Agency, vendredi dernier, la conseillère Ariel Troster exprime sa déception quant à la décision d’accueillir l’événement.

Ottawa a connu une montée de la haine contre les personnes LGBTQIA2S+ ces dernières années, l'événement de Jordan Peterson baffoue le travail que la Ville et les organisations communautaires, qui font tout pour créer des communautés plus fortes et plus équitables , indique-t-elle.

À titre d'agente de liaison au conseil municipal d'Ottawa pour les femmes, l'équité entre les sexes et les affaires LGBTQI2AS+ elle croit qu'elle se devait de prendre la parole, de montrer que les discours qu’elle qualifie de diviseurs ne sont ni tolérés ni tolérables.

Pas de mauvaise publicité

Les activistes lui reprochent aussi de s'être impliqué dans le convoi de camionneurs qui a paralysé le centre-ville d'Ottawa l'hiver dernier.

Pourtant, le psychologue voit, quant à lui, la situation d'un œil positif.

La controverse a fait parler de lui. Il a d'ailleurs dû ajouter des sièges à la salle pour accommoder le nombre de billets qui se sont vendus au cours de la semaine, soutient-il.

Jordan Peterson a accordé une entrevue à Radio-Canada dimanche. Photo : Radio-Canada

Jordan Peterson est cependant outré par l'idée que des activistes veulent nuire à son spectacle.

Il reconnaît que son point de vue lui appartient. Mais, il refuse qu’on annule son événement à cause d’une divergence d'opinions.

Ça me va qu'ils s'opposent à mon point de vue. Qui suis-je pour dire que j'ai raison. Mais il est hors de question qu’ils aient le droit de faire annuler mon événement parce qu’ils s’opposent à mes idées.

Le Centre Canadian Tire et les Sénateurs d'Ottawa n'ont pas répondu aux demandes d'entrevue de Radio-Canada.

Avec les informations de Rebecca Kwan