Un objectif de 500 000 $ pour le 26e Téléthon de la Ressource pour personnes handicapées

De 16 h à 22 h, de nombreux artistes prennent part à l'événement, dont Marc Déry, Yves Marchand, Isabelle Cyr, et Guillaume Laroche.

Pour assurer la réussite de la soirée, c’est plus de 500 bénévoles qui ont mis la main à la pâte en Abitibi-Témiscamingue ces dernières semaines.

Le directeur général de la Ressource, Rémi Mailloux, souligne l’importance du travail de ces bénévoles à l’intérieur de cette machine bien rodée qu’est celle du Téléthon.

« C’est vraiment une fourmilière parce que tout le monde sait ce qu’il a à faire et se prépare pour que tout puisse décoller à 16 h dimanche. C’est le fun parce que les gens savent leur rôle, même les nouveaux artistes sont bien coachés par nos directrices artistiques et notre directeur musical. L’équipe de RNC Média est en place, tout le monde connaît son horaire, c’est vraiment hot, parce que c’est vraiment une chaîne de commandement où tout est à sa place », décrit-il.

Rémi Mailloux, directeur général de la Ressource pour personnes handicapées de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

M. Mailloux explique que le financement de la Ressource pour personnes handicapées ne se limite pas qu’au Téléthon, mais qu’il s’agit de l’événement phare de l’année.

Le Téléthon, il faut voir ça comme le couronnement d’un paquet de belles activités et jusqu’à la dernière minute, on ajoute les dons. C’est comme une joute de hockey, il faut jouer jusqu’à la fin , image-t-il, évoquant notamment des soupers spaghetti à Cadillac, à Senneterre ainsi que différents tirages.

Le président d’honneur de l’événement, l’homme d’affaires David Bradley, rappelle que l’objectif du Téléthon est d’amasser la somme de 500 000 $ afin d’offrir des services sur mesure aux personnes vivant avec un handicap en Abitibi-Témiscamingue et dans le Nord-du-Québec.

« La diversité des services est comme un peu illimitée, c’est ça qui m’a impressionné, c’est vraiment du custom. Ce qui m’a aussi impressionné, c’est la manière dont la Ressource s’attache avec les services de santé, comment tout s’attache pour donner le meilleur service aux membres », affirme M. Bradley.

David Bradley, président d'honneur du 26e Téléthon de la Ressource pour personnes handicapées de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Ce dernier soutient ne pas avoir été difficile à convaincre lorsqu’on l’a approché pour occuper le rôle de président d’honneur.

Quand Rémi demande quelque chose, c’est dur de dire non! En plus, la cause est extraordinaire. Je ne connaissais pas tant la Ressource, alors ça m’a permis de prendre connaissance de toute la machine derrière l’organisme et derrière Rémi , indique-t-il.

Il ajoute avoir été agréablement surpris par la générosité de la population.

« Les gens répondent vraiment bien. Pour la campagne du président d’honneur où j’ai travaillé, les gens ont donné énormément. Je sais que les gens donnent beaucoup, j’ai reçu des courriels, des appels et des messages Messenger parce que les gens souhaitaient savoir comment donner. » — Une citation de David Bradley

Des artistes traités aux petits oignons

Parmi la brochette d’artistes invités à prendre part au Téléthon se trouve cette année l’auteur-compositeur-interprète Marc Déry.

Je n’ai pas été difficile à convaincre. J’étais venu faire le Téléthon il y a quelques années avant la pandémie, mais là, c’est ma deuxième fois. J’ai connu la gang avec Rémi il y a quelques années et c’est devenu des amis tout de suite. Je leur avais dit : "appelez-moi quand vous avez besoin de moi pour le Téléthon, ça va toujours me faire plaisir", et comme on avait le droit cette année, ils m’ont rappelé , affirme-t-il.

Marc Déry devant une photo de lui prise lors de son passage au Théâtre du cuivre en 2006. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Le chanteur soutient être particulièrement sensible à la situation des personnes vivant avec un handicap.

Cette cause-là me tient beaucoup à cœur. Il n’y a pas de mauvaises causes, ce sont toutes de bonnes causes c’est sûr, mais celle-là, j’ai beaucoup d’amis qui sont handicapés ou qui auraient besoin de services spécialisés. Ce n’est pas pareil partout, le monde ne pense pas tout le temps à ça. Je connais la réalité des gens qui ont un handicap et ça me touche beaucoup parce que je le vis un peu dans mon entourage , exprime-t-il.

« On est toujours bien traités ici. Ça fait longtemps que je viens à Rouyn. Avec Zébulon, il s’est passé de quoi, une espèce d’histoire d’amour et depuis ce temps-là, Rouyn c’est comme une place un peu privilégiée pour moi. J’ai plein d’amis ici et je suis toujours bien reçu. » — Une citation de Marc Déry

De nombreuses entreprises de la région ont mis la main à la pâte afin de loger et de transporter les artistes présents au Téléthon.

On a eu la chance d’avoir le support de Air Creebec qui ont transporté les artistes bénévolement pour nous autres. Il y a aussi les hôtels Quality Inn, Noranda et Mistral qui hébergent tout ce beau monde-là tout à fait gratuitement , affirme Rémi Mailloux.

Ce dernier indique qu’il existe une belle histoire d’amour entre les artistes participant annuellement au Téléthon et la famille de la Ressource.