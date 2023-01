Des Fransaskois se souviennent de Viola Léger

Des Fransaskois ont réagi au décès de celle qui aura marqué l’imaginaire et la littérature francophone à travers le pays : la comédienne et ancienne sénatrice Viola Léger s'est éteinte samedi à l'âge de 92 ans.

Beaucoup la connaissaient comme La Sagouine, une adaptation à l'écran du livre d''Antonine Maillet et Wayne Grady, un rôle qu’elle a incarné pendant plus de 50 ans. Elle était aussi perçue comme une comédienne profonde et un personnage intemporel auxquels tous peuvent s’identifier.

Les membres de la communauté fransaskoise ont de nombreux souvenirs de Viola Léger, pour avoir vu son interprétation de La Sagouine ou bien visité son univers au Nouveau-Brunswick.

« C’est un personnage humain avant tout, c’est un personnage qui rejoint tout le monde dans son humanité, dans sa vulnérabilité, dans son authenticité et je crois que tout le monde devrait lire au moins une fois La Sagouine. » — Une citation de Francoise Sigur-Cloutier, ancienne résidente Fransaskoise

Pour Françoise Sigur-Cloutier, le rôle de la Sagouine aura marqué la comédienne et ne faisait qu’un avec elle. Photo : Radio-Canada / Geneviève Patterson

La fille du Fransaskois Michel Vézina vit au Nouveau-Brunswick. Le président de Vitalité 55+ a donc eu la chance de visiter l'univers de La Sagouine en famille et d’assister à des représentations. Un témoignage

« Elle est un peu une sorte de grand-mère, peut-être pas avec le même langage et les mêmes référents, parce qu’elle était sur le bord de la mer alors qu’ici nous sommes dans les plaines, mais on peut se reconnaître dans ce personnage. Elle représente une évolution de notre francophonie. » — Une citation de Michel Vézina, président, Vitalité 55+

Pour le Fransaskois Michel Vezina, La Sagouine représente l’évolution des francos-canadiens. Le personnage est comme un membre de la famille. Photo : Radio-Canada / Geneviève Patterson

Sur les réseaux sociaux, Christiane Guérette s'est dit attristée par le décès de Viola Léger.

Elle a rendu hommage à la comédienne en la qualifiant de géant et de trésor national.

En plus d'avoir incarné La Sagouine pendant de nombreuses années, Viola Léger a été sénatrice à Ottawa de 2001 à 2005 .

Elle a reçu de prestigieux prix et de grandes distinctions au cours de sa carrière : elle a notamment été nommée Officier de l'Ordre du Canada en 1989 et a obtenu le Prix du Gouverneur général en 2013 .