Découverte de deux primates archaïques qui vivaient en Alberta au Paléocène

Il y a environ 60 millions d’années, quand le sud de l’Alberta était une zone humide subtropicale, deux petits primates vivaient dans ce qui est aujourd'hui la région de Calgary. Un article paru dans le Journal of Paleontology  (Nouvelle fenêtre) (en anglais) identifie deux nouvelles espèces à partir de fossiles retrouvés notamment à Calgary et Cochrane.

Ces découvertes fournissent davantage d'informations sur la diversité de mammifères qui vivaient après l'extinction des dinosaures.

Un co-auteur de l’étude et directeur de la conservation et de la recherche au musée royal Tyrrell de paléontologie à Drumheller, Craig Scott, reconnaît qu'il peut être surprenant pour beaucoup de gens qu'il y ait eu des primates aussi loin dans le passé [...] et que nous les retrouvions ici dans l'Ouest canadien .

Ces primates préhistoriques, nommés Edworthia greggi et Ignacius glenbowensis, n’étaient pas des singes, mais plutôt de petits primates ressemblants à des lémuriens avec un long visage, les yeux tournés vers les côtés de leur tête. Ils auraient vécu durant le Paléocène, il y a environ 66 à 56 millions d'années, après l'extinction des dinosaures.

Une reconstruction de Plesiadapis churchilli, un primate archaïque qui serait apparenté aux deux espèces récemment découvertes. Alors que cet animal avait environ la taille d'un chat domestique, les deux nouvelles espèces étaient beaucoup plus petites. Photo : Fournie par Craig Scott/musée royal Tyrrell

L’espèce Edworthia greggi serait légèrement plus âgée que l'autre, selon Craig Scott, et les petits primates ne se seraient pas croisés dans les forêts anciennes, car ils auraient existé l’un après l’autre.

Ils appartiennent à un groupe de primates archaïques qui vivait sur une zone du sud des États-Unis à l'extrême Arctique. Ils mangeaient sûrement des fruits , pense Craig Scott. De ce qu’on sait d'autres petits primates étroitement apparentés à eux, nous pouvons dire qu'ils étaient peut-être arboricoles et vivaient [donc] dans les arbres.

Les chercheurs ont pu identifier ces deux nouvelles espèces grâce à la morphologie de leurs dents retrouvées sur des fossiles, l'émail étant le tissu le plus dur et le plus durable du corps des mammifères. Nous sommes essentiellement des paléodentistes , raconte Craig Scott, se décrivant lui et ses collègues chercheurs qui ont étudié un certain nombre de fossiles déterrés au cours des dernières décennies.

Ces espèces ont été découvertes sur quatre lieux, dont un sur une berge haute d'une rivière exposée dans le nord-ouest de Calgary, un à Cochrane, et deux autres le long du côté nord de la rivière Bow entre les deux communautés, dont un dans le parc provincial Glenbow Ranch, d'où le nom glenbowensis pour l'une des espèces.

Selon Craig Scott, les archives fossiles de l'Alberta présentent une gamme de la vie préhistorique de plus en plus diversifiée, des dinosaures aux primates archaïques qu'il a aidé à nommer.

La découverte de ces nouvelles espèces aide les scientifiques à combler les lacunes dans leur compréhension de l'histoire de l'évolution, notamment en ce qui concerne les premiers primates.

Avec les informations de Jonathon Sharp et Dave Gilson