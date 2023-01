Le club de curling Noranda remporte le championnat provincial U21

Elle représentera le Québec au championnat canadien prévu à Rouyn-Noranda du 25 mars au 2 avril.

L'équipe composée de Adam Bédard, Zakary Rose, Mathis Arsenault, Nathan Beaudoin-Gendron, Gabriel Audette sous la direction de l'entraîneur Patrick Bédard a remporté 5 des 7 matchs éliminatoires du championnat.

Ce qui réjouit l'entraîneur Patrick Bédard. Il reconnaît que la partie n'a pas été facile pour ses protégés.

On ne peut pas dire que ça n'a été facile. La majorité des matchs se sont rendus à la dernière pierre [10 bouts] sauf 2 qui ont été en prolongation. On a dû faire un 11e bout pour aller gagner les matchs, dont la finale qui s'est terminée au dernier lancer au 11e bout , explique l'entraîneur Patrick Bédard.

Il explique que c'est le résultat du travail acharné des jeunes de son équipe.

Le résultat est dû à beaucoup de pratiques, beaucoup de travail acharné des joueurs, beaucoup de tournois aussi, de matchs qui ont été joués autant à travers l'Abitibi qu'à travers le Québec. Les gars ont dû se déplacer à Québec 2 fois, on est allé à Montréal. C'est la 3e fois qu'on vient à Montréal, on est allés à Gatineau. On a fait le tour du Québec pendant la saison , insiste Patrick Bédard.

C'est la première fois qu'une équipe du club de curling Noranda se qualifie au championnat canadien dans cette catégorie.