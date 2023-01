Un brunch très couru à Alma pour soutenir les personnes atteintes de fibrose kystique

L'événement, qui en était à sa troisième édition, a aussi été créé pour souligner la force et la détermination de la jeune Raphaëlle Côté,atteinte de la maladie.

La salle était bondée dans le gymnase de l'école Jean-Gauthier, dans le secteur de Saint-Coeur-de-Marie. Plus de 200 personnes étaient présentes : des élus, des étudiants, des enseignants, des parents, des membres de la famille et des proches de la jeune Raphaëlle Côté, âgée de 13 ans.

200 personnes étaient réunies dimanche à l'école Jean-Gauthier à Alma. Photo : Radio-Canada / Julien B. Gauthier

Moi dans le fond, je connaissais une petite fille atteinte de la maladie, je suis allée à la garderie avec. On connaissait la fondatrice qui a démarré le projet, et c'était un projet qui me tenait à cœur. C'est pour ça qu'on a décidé de mettre une main forte cette année et redémarrer ce projet après deux ans de pandémie , a souligné Maïka Fleury, une étudiante de troisième secondaire.

C'est la cousine de Raphaëlle qui a créé l'événement en 2018 afin de soutenir la jeune fille. Les fonds amassés iront directement à la fondation Fibrose Kystique Canada.

J'ai initié le projet parce que j'ai une petite cousine qui est atteinte de la fibrose kystique. Si on recule il y a cinq ans, ce n'était pas autant avancé que maintenant. Ça me prenait un projet. J'ai décidé d'embarquer deux amis dans le projet pour créer un brunch, donc depuis, ça persiste d'année en année , a expliqué Emmanuelle Gauthier.

Raphaëlle Côté était d'ailleurs très touchée par la forte participation de la communauté.

J'ai la fibrose kystique et c'est le fun de voir que tout le monde se supporte [...] Je suis contente de savoir que je ne suis pas toute seule là-dedans. Ma famille, mes amis sont toujours avec moi. Ils sont toujours là pour m'aider quand j'ai quelque chose.

L'organisation a bon espoir de dépasser la somme de 11 000 $ amassée lors de la précédente édition.