Le vétéran centenaire de la Seconde Guerre mondiale Albert Pellerin n’est plus

Albert Pellerin, vétéran de la Seconde Guerre mondiale ayant participé au débarquement de Normandie, est décédé à l’âge de 101 ans. Le natif de Saint-Boniface était le doyen des anciens combattants du secteur de Shawinigan et l’un des derniers survivants du conflit de 1939-1945 dans la région.

Décoré de six médailles, en plus d'entrer dans la Légion d'honneur de la France en 2016, son 100e anniversaire avait été célébré le 10 septembre 2021, à Shawinigan.

Début du widget . Passer le widget? Fin du widget . Retour au début du widget?

La présidente de la filière 44 de la Légion royale canadienne à Shawinigan, Sylvie Cloutier, parle d'un homme toujours souriant , optimiste, positif.

C'était une personne de ressource [...] pour venir en aide aux jeunes vétérans d'aujourd'hui, dit-elle. C'était une personne qui était aimée de tout le monde, autant des personnes plus vieilles dans la légion que les plus jeunes. C'était vraiment un modèle qu'on suivait, un modèle et un exemple.

Albert Pellerin suscitait l'intérêt des plus jeunes vétérans, qui écoutaient son histoire pour entrevoir un avenir plus positif après avoir vécu la guerre.

« Les jeunes vétérans, ça les aidait beaucoup à cheminer dans leur propres difficultés quand ils voyaient tout ce qu'il s'était passé durant la [Seconde] Guerre mondiale. » — Une citation de Sylvie Cloutier, présidente de la filière 44 de la Légion royale canadienne à Shawinigan

Guy Arcand, trésorier de la Société d’histoire militaire mauricienne (SHMM), a connu Albert Pellerin en 1972. Il se rappelle d'un homme actif et impliqué au sein de la filiale 44.

Il pouvait rencontrer de jeunes vétérans et [leur] part de ses expériences et les aider aussi psychologiquement , se rappelle-t-il.

Une vie remplie

Né le 29 août 1921 à St-Boniface-de-Shawinigan, M. Pellerin avait commencé à travailler dès l’âge de 15 ans à l’usine Wabasso de Shawinigan. Au printemps 1941, il s’était engagé comme réserviste au sein du Régiment de Joliette avant de rejoindre le Corps des Ingénieurs de l’armée régulière l’année suivante.

Il a participé à l'un des nombreux débarquements en Normandie entre juin et août 1944.