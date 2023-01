Un livreur termine sa course dans un sentier de motoneige

En suivant son GPS , l’automobiliste est entré dans un sentier réservé aux motoneiges, sans se rendre compte qu’il quittait la route. C’est seulement plus d’un kilomètre plus loin qu’il est resté bloqué.

Le quadiste Sylvain Roy, en sortie avec ses amis, est tombé nez à nez avec l’automobile. On a commencé par s’assurer [que l'automobiliste] allait bien, ensuite on l’a raccompagné au chemin, on a sécurisé le véhicule et les lieux pour ne pas que ça cause un accident , explique Sylvain Roy.

Un voisin est venu à la rescousse avec son tracteur pour remorquer l’automobile. La Sûreté du Québec a été appelée à intervenir vers 18 h pour encadrer ce remorquage.

« C’est quand même une situation cocasse, qui arrive à l’occasion, c’est pas la première fois que je vois des véhicules se retrouver dans le sentier en disant qu’ils suivaient le GPS, par contre on profite de l’occasion pour sensibiliser les utilisateurs à réduire la vitesse, on ne sait jamais sur quoi on peut tomber, lui était d’une taille nettement supérieure à ce qu’on est habitués de voir en tant qu’utilisateurs de véhicules tout-terrains. » — Une citation de Sylvain Roy.

Sylvain Roy souhaite profiter de cette occasion pour sensibiliser les utilisateurs des sentiers de motoneige, et leur rappeler de ne pas circuler trop vite. S’il y a un accident face à face entre un véhicule [tout-terrain] qui arrive à grande vitesse et un véhicule automobile dans un sentier, on n’a pas de place pour l’éviter, et si ça amène à une collision, ce n’est pas le conducteur du VTT qui va s’en sortir.

Cet incident survient en plein week-end de sensibilisation sur les sentiers de motoneige de la région. Pour rappel, des policiers de la Sûreté du Québec ainsi que du Service de police de Sherbrooke arpentent les pistes pour conscientiser les adeptes.