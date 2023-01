Un homme de Calgary s’est lancé le défi de parcourir toutes les rues de la ville à pied

L’exercice c’est très important pour moi, mais quand j'ai eu 50 ans, j'ai commencé à avoir des problèmes de dos et, petit à petit, ça s'est aggravé et je n'étais vraiment plus en forme , explique le retraité.

Mark Shupe s’est donc mis à marcher fréquemment, en commençant par explorer les quartiers les plus près de chez lui. Il doit désormais se déplacer en voiture vers des endroits plus éloignés pour compléter son objectif.

Des problèmes de santé ont compliqué son parcours. Victime de deux crises cardiaques à la suite, en 2020, le marcheur a interrompu temporairement ses marches régulières. Je ne savais pas si j'allais pouvoir refaire de l'exercice , raconte-t-il.

« [Mes docteurs] m'ont dit que la marche était absolument la meilleure chose que je puisse faire pour rester en vie. C'est difficile de trouver une meilleure motivation que ça. » — Une citation de Mark Shupe

Le marcheur consigne tous ses trajets dans un atlas papier de la ville, pour s’assurer de ne pas oublier certaines rues. Quand je vois de nouvelles rues apparaître, je les ajoute sur ma carte , assure-t-il.

Avec cette minutie, Mark Shupe est tranquillement devenu un expert de la géographie calgarienne. « Je connais pas mal toute la ville par les numéros de page de mon atlas. Si on me dit "je vais à Marlborough", je peux vous dire que c’est à la page 33, par exemple. »

Selon lui, Calgary est assez accessible pour les piétons. Mark Shupe préfère néanmoins les quartiers plus vieux où il y a des trottoirs des deux côtés de la rue, plutôt que les nouveaux quartiers en périphérie de la ville.

Il prend plaisir à observer l’architecture des maisons dans les différents quartiers. Ses aventures lui ont aussi permis d’observer la faune urbaine, des orignaux aux hiboux, en passant par les coyotes et les cerfs.

Même si son défi n’est pas encore terminé, Mark Shupe a déjà des plans pour l’avenir. Je pense qu'après avoir terminé toutes les rues de la ville, je vais essayer de faire tous les sentiers pédestres , dit-il.

Avec les informations de Tom Ross