Plus de 150 citoyens se mobilisent pour un nouveau complexe aquatique à Matane

La piscine actuelle est désuète en raison de problèmes d'infiltration d'eau. Le bassin fuit et les moisissures s'accumulent.

Les Matanais ont tenu à démontrer leur soutien à la Ville dans ses démarches pour réaliser le projet.

C'est important si on veut avoir de la rétention de gens dans notre ville , mentionne une personne rencontrée sur place.

Présent à la mobilisation citoyenne, Eddy Métivier, le maire de Matane, est d'avis que la population a grand besoin d'une telle infrastructure. Construite en 1967, la piscine ne répond plus aux normes actuelles, dit-il.

Une nouvelle piscine réussira à attirer et à retenir de nouveaux arrivants sur le territoire et aidera au développement économique de la région. […] , fait-il valoir.

« Avec la pandémie, on a un retard à reprendre un niveau de l'activité physique […]. Si on veut sortir notre monde des tablettes, des ordinateurs, et cetera, ça prend une piscine municipale qui répond aux critères. »